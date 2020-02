VELIKA ISPOVEST NATAŠE BEKVALAC! OGOLILA SE DO DETALJA: Ne bih preživela da moja Hana pobegne kod dečka kao što sam JA!

Za osam dana Nataša Bekvalac održaće će veliki solistički koncert u Beogradskoj areni, koji će biti kruna njene dosadašnje karijere, duge skoro 20 godina.

Kurir je uradio intervju s pevačicom, u kojem smo pričali o daljim planovima, bivšim muževima, ćerkama...

"Mislila sam da ću moći da odem na odmor, a zatim da se posvetim radu na novom albumu, ali organizatori mi već napominju regionalnu turneju. Jos uvek ne smem ništa da najavljujem, pričaćemo kad dođe vreme za to", kaže Nataša.

Gde vidiš sebe za pet godina? Da li uopšte planiraš život unapred ili pustiš da stvari teku same svojim tokom?

"Valjda se po mom životu vidi da ništa nije isplanirano unapred. Volela bih da za pet godina mogu da kažem da su mi ćerke dobre i vaspitane devojčice i da mi karijera ostane na istom nivou na kom je sada. Više nego dovoljno."

Oko čega se najviše prepireš sa ćerkom Hanom?

"Hana je u osetljivim godinama, trudim se da razumem to kroz šta ona prolazi, ali ne mogu da kažem da je lako. Sve majke koje imaju decu tinejdžere znaju o čemu govorim. Svaki dan je borba (smeh)"

Da li se Hana interesuje za koncert, u smislu da želi da na neki način utiče na tebe?

"Da, bila je uključena od početka i budući da je zainteresovana za muziku i scenu, slušala sam šta njena generacija voli. Hanu ćete na koncertu videti i u jednom od video-spotova koji će biti emitovani."

Šta si rekla kada ti je saopštila da će biti pevačica?

"Još je rano da bi znala čime želi da se bavi, ali sada je u fazi kada priča će se baviti muzikom. Nadam se da će je to proći. Ovo je veoma težak posao i nije za svakoga, a moja Hana je izuzetno osetljiva devojčica i ne mogu da je zamislim u šou-biznisu."

Kako bi reagovala kada bi ona uradila neki nestašluk koji si ti priredila tvojim roditeljima - na primer, da pobegne sa 16 godina kod dečka?

"Ispravka, ja sam tada već bila punoletna (smeh). Nemojte me plašiti, nadam se da do toga neće doći. Ne znam kako bih to preživela."

A kada ti Hana jednog dana bude rekla da ima dečka, kako ćeš tada reagovati?

"Pokušaću da ostanem mirna, nadam se da me to ne čeka bar u naredne dve godine."

Da li ćeš svoju plavu kosu u budućnosti zameniti nekom drugom bojom, iako je to tvoj zaštitni znak?

"Pravili smo razne eksperimente s kosom, između ostalog i za potrebe ovog koncerta, ali izgleda da sam ja ipak rođena da budem plavuša. I da se dobro zabavljam (smeh)"

Uspevaš li ovih dana da obaviš sve što treba i da se posvetiš deci?

"Spavam po dva sata dnevno. I pored svih obaveza i toga što po dva puta dnevno putujem na relaciji Beograd - Novi Sad, stignem da Katju ušuškam i stavim na spavanje. Naravno, imam pomoć majke."

Da li deca trpe zbog toga što im je majka slavna ličnost?

"Ne, moja deca su potpuno izolovana od svega što moj posao nosi. Kod nas u kući se ne čitaju novine i ne priča se o ružnim stvarima mog posla."

Ako si nešto poučno izvukla iz prethodna tri braka, šta bi to bilo?

"Naučila sam da moram biti pametnija i da je vreme da počnem više da slušam mozak, a ne srce. Srce mi je idiot (smeh)"

Možeš li da zamisliš život bez ijednog poroka?

"Pa evo, nakon što sam se rešila cigareta, ja više nemam nijedan porok. Sada sam savršena (smeh)"

Da li bi se vratila nekom bivšem suprugu?

"Nema šanse (smeh)"

U kakvim si odnosima s Danilom Ikodinovićem i Ljubom Jovanovićem (za Lazukića znamo)?

"S Danilom sam prijatelj, zajedno rešavamo probleme borimo se sa Haninim pubertetom. Srećna sam što smo izgradili takav odnos i moram da priznam da mi njegova podrška u vaspitanju Hane mnogo znači. I s Ljubom sam u prijateljskim odnosima."

