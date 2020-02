NIKAD NISAM IMALA DEČKA, SAMO MUŽEVE! Nataša otkrila ko ju je prvi verio, a onda i da li je neki brak MOGAO DA JOJ USPE!

Nataša Bekvalac prisetila se detinjstva gostujući u jednoj emisiji, pa nasmejala sve kada je na pitanje o prvom dečku rekla - da dečka nikad nije imala, već samo muževe. Međutim, ubrzo zatim je i zaintrigirala priznanjem da ju je izvesni Petar prvi pitao da se uda za njega, i to u školici.

Naime, on je ukrao prsten njegove babe i na taj način napravio skandal, zbog kog su Natašinu majku Miru pozvali telefonom iz zabavišta.

"Ja nikad nisam imala dečka, ja sam uvek imala muževe! Ako ćemo dečka, kao dečka, to je bilo još u školici. Sećam se tog skandala, išla sam u zabavište i moja mama je dobila poziv da je napravljen skandal, jer je Petar ukrao bakin psten. Petru sam se ja dopadala, on se dopadao meni, ali ja sam mu rekla da mi ne možemo tako kao ostali, već da bismo mi bili momak i devojka da on mora mene da veri. To se ništa nije promenilo ni do dana današnjeg, upalilo je prvi put. Onda je Petar mučenik otišao kući i verovatno otvorio sef i uzeo porodično nasleđe, što je baka dala njegovoj mami i tako. Oni su videli da je prsten nestao, a prsten je bio kod mene i morala sam da ga vratim. To su nesrećne ljubavi od samog starta. Petar sada verovatno ima više sreće nego sa mnom", ispričala je u Amidžiju Nataša.

Malo zatim, pevačica je zaigrala još jednu igru, te nastavila da otkriva detalje iz privatnog života.

"Ja sam to već jednom pričala... U pitanju je Hanin otac. 24 časa (smeh)" ponovila je Nataša, upitana o tome koliko je najmanje prošlo od nekog njenog upoznavanja do prvog s*ksa.

S druge strane, kada ju je Ognejn pitao da li misli da je neki brak mogao da joj uspe, rekla je kratko:

"Pa, nijedan."

