MAJKA NATAŠE BEKVALAC O PEVAČICINOM TAJNOM VENČANJU! Blenta, šta će da kaže... Ona uvek radi ONO ŠTO ONA HOĆE!

Majka Nataše Bekvalac, Mira, progovorila je javno o tome kakva je pevačica bila kao tinejdžerka, a onda i o njenim udajama koje su svakako privukle ogromnu pažnju javnosti. Kao gošća jedne emisije bez dlake na jeziku priznala je da joj je njeno tajno venčanje prilično teško palo, ali da njena naslednica i inače uvek "radi onako kako ona hoće".

"Teško je biti mama Nataše Bekvalac, sve je teško brate mili, od posla do njenog privatnog života, jako je teško. Sve mi to zajedno preživljavamo, i njen emotivni život, i posao, decu, porodicu, sve, tako da nije baš lako. Svaka majka brine o svojoj deci, ali ovo je posebno, jer ona dosta odsustvuje, dosta radi, a mi uskačemo kad god ko može, da ona to što bolje odradi, a da njena porodica ne trpi", počela je Mira.

"Bila je jako dobar đak, revnosna, radila je zadatke, redovno je išla u školu i to dok je radila. Išla je i u plesne škole i u manekensku školu, išla je... umetničko plivanje je trenirala! Sve živo je ona radila. Četvrti razred, prvo polugodište - tad je počela da vrlja. Da! Znam ja (razlog), ali nebitno... Ne, nije bio momak, ja sam (smeh)", našalila se Mira u Amidžiju s Ognjenom, pa nastavila o pevačicinoj "sledećoj etapi" - ljubavnom životu.

"Ma kakvi uticanje, čoveče, nema tu uticanja. Samo ideš, plivaš za njom i to je to. Sva tri puta skoro da se... Tajno se venčala! Zamisli ti to. Pa to je strašno. Pa daj, da ti to uradi dete. Šta kaže, blenta, ništa. Ništa, šta će da kaže. Ona uvek uradi ono što ona hoće. Pita ona, ali uradi kako hoće", zaključila je Mira.

Dok je slušala svoju majku, Nataša se rasplakala, te je kroz suze poručila da je njena mama veliki car.

"Njoj je teško, zamisli imati mene za dete, pa još Kristinu i Draganu, to je stvarno podvig... Moja mama je najveći car u univerzumu", izjavila je pevačica.

"Mama mi je pomogla najviše. Jako je važno šta god da dete odabere kao nešto što ga zanima, da ima podršku roditelja. Moj tata često nije bio kod kuće, budući da je bio fudbaler, pa fudbalski trener, nije bio toliko sa nama. Ali mama je bila ta koja je bila uvek uz nas, pogotovo uz mene, glavna i odgovorna za sve što se meni danas dešava. Da sam sama sebi ćerka, pokušala bih to maksimalno da izbegnem. Mučila sam svoju majku i još uvek je mučim", priznala je ona.

Kurir.rs

