KAKVA ŠOPIĆEVA, ANA KORAĆ JE JANJUŠEV TIP?! Oglasio se kum proslavljenog košarkaša: A evo šta mu je sa ŽENOM!

Marko Paunović, kum proslavljenog košarkaša Marka Janjuševića koji trenutno boravi u "Zadruzi", oglasi ose pa istakao da Janjuša žena nije ostavila niti planira to da učini, jer mu veruje i sigurna je da je sve sa Šopićevom, pa i Koraćevom, samo igra.

On, kako se navodi, tvrdi da Ena razume flertovanje supruga sa zadrugarkama, ali da samo od njega zavisi da li će ugroziti brak.

"Ena je moja dobra drugarica i dugo se poznajemo. Nije ga ostavila. Ona ga podržava, ništa nije uradio što bi ugrozilo njegov brak. Zasad je sve u domenu igre", tvrdi Marko, i dodaje: "Ona na sve to što on radi gleda kao na neku igru i dok ne pređe neku granicu, imaće njenu podršku."

Paunović smatra da Janjuš i Ivana samo glume da se između njih dešava nešto više od prijateljstva.

"Mislim da je to igra između njih dvoje. Shvatili su da ljudi koji nisu u nekim ljubavnim pričama nisu dovoljno interesantni. Kod Šopićeve možda postoji neka priča, mi kod njega to ne vidimo. To je kod njega neiskreno. Ona nije njegov tip, njegov tip devojke je Ana Korać", otkriva on i kaže da tako misli i Janjuševa supruga: "Ona njega zna dugo, najbolje ga poznaje. Ona vidi da to nije ta priča, ima puno poverenje u njega kada je taj odnos u pitanju. Verujte mi, sve druge žene mogu da budu opasnost, ali Ivana ne."

On kaže i da će Janjuš pokazati svoje najbolje izdanje u rijalitiju:

"Bio je u minus fazi. Kad su stigle video čestitke bližnjih, imao je utisak da smo mi na njega ljuti iz nekog razloga. Nismo ljuti, ništa mu ne zameramo."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen

Kurir