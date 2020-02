IMAO IH JE MILION, ŠTA ĆE MU OVO?! Milica i Bora zakopali ratne sekire, a zadrugarov brat NAVIJA ZA RASKID! Evo zašto!

Milica Kemez i Bora Santana u ranim jutarnjim satima ipak su zakopali ratne sekire, te njihovoj vezi dali još jednu šansu. Tim povodom, zadrugarka je Drvetu mudrosti rekla:

"Nisam htela da ga dovedem do ludila", međutim, Santanin brat Igor tvrdi da "njemu ne treba da se miri sa njom", te suštinski i ne navija za njihovu ljubavnu zajednicu.

Mnogi su se ubrzo nakon njene posete Drvetu zapitali šta li će Igor reći kada bude saznao da su ipak počeli sve ispočetka.

"Bora nije svoj, ovo mu je treća sezona, ne liči ovo uopste na njega... Nadam se da se neće pomiriti, jer mu to uopšte nije potrebno... Bora je imao milion devojaka i nikad se ovako nije ponašao, mislim da je sve to zbog zatvorenog prostora i u situacije kojoj je... Sve što je rekao Milici ne misli on to tako, to je njegov revolt, a u suštini Bora nije takav, to garantujem", siguran je Igor.

