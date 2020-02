NISAM SIGURNA DA DAČA KIPTI OD SREĆE! Nataša Bekvalac OTKRILA sve TAJNE o muževima za koje niko nije znao! SUROVA ISTINA

Nataša Bekvalac (39), koja se tri puta udavala, kaže da joj je najbolji muž bio Ljuba Jovanović, otkriva da je eksperimentisala sa istim polom, priča da je zabrinuta za bezbednost ćerke Hane (13)...

"Hana malo zamenjuje teze kad kaže da sam stroga. Kod klinaca je sada aktuelno da deca ne moraju da pitaju mamu i tatu ni za šta i onda imaju super roditelje. Deca to povezuju sa slobodom, a ne sa brigom. Želim da je Hana srećna, ali kao samostalni roditelj veoma se brinem. Želim u svakom trenutku da znam gde je, s kim je i s kim komunicira! To nije zato što sam control frik, već zato što hoću da je zaštitim, jer ima mnogo ludog sveta!", počela je Bekvalčeva.

Hana kaže da je uhodiš.

Ona to smatra uhođenjem, a ja zdravom kontrolom. Kada to ukapira, biće joj lepše u životu. Ima raznih ljudi, a ja sam dodatno opterećena kao javna ličnost, pa je samim tim i ona. Brinem za njenu bezbednost! Priznajem da je to moja najveća briga.

Mesecima si okupirana koncertom, koji ćeš održati u petak u Areni. Koliko si imala slobodnog vremena za ćerke Hanu i Katju? Da li im nedostaje mama?

Nije prošla noć, a da nisam prespavala u našem krevetu. Za odnos kakav imam sa ćerkama potreban je dobar temelj koji sam napravila, a ne da li ću sa njima provesti tri ili 18 sati. Imamo stabilan odnos pun ljubavi.

Ko ti najviše pomagao oko dece dok si bila na probama? Imam veliku pomoć svoje porodice, prvenstveno, ali i Jovane, devojke koja živi sa nama od kako se Katja rodila. Pre koncerta sam imala mame veliki razgovor sa svima njima. Rekla sam im da ulazim u ovu priču samo pod uslovom da nemam nikakvo opterećenje i da niko ne trpi, kako bih mogla da se posvetim koncertu. To je značilo manje vremena s njima, a više moje posvećenosti.

Tvoja majka Mira je izjavila da jedva čeka da prođe koncert, pa da se porodično vratite u normalu... To je zato što su i oni ova četiri meseca maksimalno uključenì u sve. S druge strane, ja mnogo volim kuću, tu provodim veći deo dana, pa je osim za njih, ovo bila velika promena iza mene.

Mama i ćerka nikada nisu bile na tvojim koncertima. Imaš li veću tremu jer će njih dve biti u Areni? To mi predstavlja dodatno opterećenje. Ne volim da me bliski ljudi prate na nastupima, izuzev sestara koje su u mom poslovnom timu, pa ih ne gledam na taj način. Prisustvo moje porodice mi povećava emociju, a meni veća od ove ne treba. Znam da za moje roditelje, decu i prijatelje ovo nije koncert, već emotivno veče.

Rekla si da fizički i karakterno ličiš na oca Dragoljuba. To znači da sam više na svoju ruku, kao što je i on. Mami nije bilo lako sa četiri takve osobe u kući.

Kako je tvoj prvi muž Dača Ikodinović reagovao na to što vaša ćerka Hana želi da postane pevačica? Nisam sigurna da kipti od sreće. Ali, isto tako, ja sam bila njegov izbor, pa je sasvim logično da Hana, koja je odrasla pored mene, ima želju da bude pevačica.

Bolje pevačica nego vaterpolistikinja? Pa ne znam, nikad ne znaš šta nosi dan, a šta noć.

Nedavno si iznenadila javnost priznanjem da si se ljubila sa ženom. Bila sam na odličnoj žurki i poljubila sam se sa drugaricom. Mislim da je to svaka od nas doživela. Ne smatram da je to neka izvitoperenost. Striktno sam orijentisana ka muškom polu.

Kad bi morala da se vratiš jednom od tri bivša supruga, ko bi to bio?

Ako moram da biram, neka to bude Ljuba Jovanović. On je najviše vodio računa o meni.

Mnoge je nasmejala tvoja rečenica „Koliko su me puta prosili, malo sam se udavala." Koliko puta si bila zaprošena?

U svakoj vezi sam bila prošena! Ja sam vrlo specijalna žena.

A u čemu si tako specijalna?

Umem da volim više nego ostatak ženske populacije. Imam "ono nešto" što nema ime. Muškarac se pored mene oseća kao kralj. Ali bi taj kralj trebalo da i meni priušti da osećam kao princeza ili kraljica.

