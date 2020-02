NISAM PROŠLA DALJE ZBOG RTS?! Ekstra Nena je sigurna da je OVO bio problem, a tek da vidite ZVANIČNE BROJKE! ŠOK!

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, nekadašnja predstavnica Jugoslavije na Evroviziji, prošle godine imala je želju da ponovo stane na scenu ovog takmičenja. Međutim, ona u Tel Aviv ipak nije otišla, a kako je javno istakla - smatra da je to bila odluka rukovodstva RTS, iako su "zvanične brojke govorile drugačije".

"Nisam ušla u finale zahvaljujući RTS. Nažalost publike, publika htela, a oni izgleda nisu", izjavila je Ekstra Nena u jednoj emisiji povodom Beovizije i Evrovizije.

Na voditeljkino pitanje da li je imala više glasova gledalaca ili žirija, odgovorila je:

"U svakom slučaju meni je bilo to viza za najavu mog koncerta. I to je bila prelepa kompozicija. Nju sam stavila na album, jer je to deo ove priče i deo kompozirota koji je ceo CD posvetio meni.2

S druge strane, kako se navodi, na zvaničnom sajtu Javnog Servisa podaci o glasanju za numeru "Još ti čujem glas" koju izvodi Ekstra Nena: 948 glasova gledalaca, odnosno 4 boda, potom 3 glasa od strane žirija što je ukupno 7 bodova koji su joj pomogli da se plasira na osmo mesto u prvoj polufinalnoj večeri.

Članovi žirija na Beoviziji 2019. godine bili su Dragomir Stanojevič, Nenad Pribak, Aleksandar Alijević, Ivana Peternik. Predsednik žirija bio je Aleksandar Milić Mili, kompozitor i producent.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir