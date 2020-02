ŠOK INTERVJU TEE TAIROVIĆ: Neću da me zbog MRTVOG ŠABANA kuju u zvezde! A tek što je oplela po pevačevom KUMU BOBIJU!

Pevačica Tea Tairović poslednja je koja je zapevala sa Šabanom Šaulićem, svega nekoliko sati pre jezive saobraćajne nesreće u kojoj je on poginuo zajedno sa Mirsadom Kerićem. Samo pukim slučajem ona se nije našla sa njima u istom automobilu, što joj je nesumnjivo spaslo život.

Ona, inače, nije prisustvovala Šabanovoj sahrani, a to objasnila time što sa porodicom pevača nije imala neki kontakt. Sada, u jednoj iskrenoj ispovesti, Tea je ispričala kako je imala problema zbog toga što se poslednja sa kraljem narodne muzike latila mikrofona, a kako se navodi, o njegovom kumu Bobiju uopšte nema lepo mišljenje, jer su glasine navodno od njega potekle.

U zadnjih godinu dana tvoje ime se pominje uz poslednji nastup sa Šabanom Šaulićem. Da li se plašiš da će te to pratiti tokom cele karijere, života?

"Ni sama ne znam šta da odgovorim. Meni je bilo čast i zadovoljstvo što sam sa jednim takvim čovekom, jednom takvom legendom snimila duet. Ali su mi smetale neke opaske pojedinih medija koji su me napadali, jednostavno su me razapinjali na sve strane. Ja sam dala jednu izjavu, jednom novinaru, a od te jedne izjave nastalo je na stotine drugih, lažnih izjava. Ne razumem ljude koji na tuđoj nesreći zarađuju veoma jedan mali profit."

Da li je bilo još nekih priča?

"Da, kako da ne. Zvali su meni Šabanovi saradnici i pričali mi kako ja želim reklamu i radim reklamu na osnovu mrtvog Šabana. To je užasno, to je ispod svakog nivoa. A, taj njegov saradnik koji je to pričao snimao se polomljen iz bolničkog kreveta, sa slomljenom kičmom, karlicom… Eto ja sam pravila reklamu, a on sebi nije."

Tu misliš na Slobodana Stojadinovića Bobija?

"Ne zanima me kako se zove, njegovo ime ne želim uopšte da pominjem. Rekao je najodvratnije stvari o meni, neka služi njemu na čast. Neki ljudi su toliko zli, zlobni, ali sve se vraća kad tad", ispričala je ona.

Tea na društvenim mrežama deluje veoma hrabro, samouvereno, a kako je istakla - malo je onoga što može da je izmesti.

"Ja jesam jedna jako hrabra žena, kojoj niko i ništa ne može. A, osim letenja se bojim samo bolesti i gubitka nekih mojih dragih ljudi. Imala sam jako ružnih stvari tokom ovog posla kojim se bavim, ali sve sam to preživela i idemo dalje."

Da li ti atraktivan izgled pomaže ili odmaže u karijeri?

"Lepo je čuti da izgledam odlično, ali mislim da me taj moj izgled u poslednje vreme više košta, odnosno odmaže već pomaže. U meni više gledaju kao neki seks objekat, a i pogled muškaraca na žene se promenio. Mnogi me kvalifikuju kao nekoga ko je isključivo atraktivan i ništa više osim toga. Ako nekim neatraktivnim devojakam treba više vremena da dokažu neke svoje kvalitete, meni kao ovakvoj treba duplo više."

Da li si sama kriva za to, jer se tako i predstavljaš u javnosti?

"Kako muškarci tako isto i žene iz samo njima neke poznate ljubomore pokušavaju od mene da naprave samo s*ks simbol i ništa više. Sa druge strane, ja prezentujem muziku i moj sceni nastup na kojem se vidi moj fizički izgled. Oni samo to vide, ali ne dozvoljam nikome da uđe u moj privatni prostor i zbog toga udaraju samo na moj izgled. Ja imam dva fakulteta, dolazim iz jedne jako obrazovane porodice, bavim se sobom na dosta nekih drugih nivoa, e kada bi sve to znali do u detalje, onda bi me i drugačijim očima posmatrali."

Mnogi komentarišu tvoje grudi.

"Da i to je jedan problem. Sve se vrti oko tih mojih grudi, kao da sam ja jedina žena na svetu koja ima ugrađene silikone. Mene to zaista nervira, ja bih volela da ljudi vole samo moju muziku, a mene kao ličnost ne moraju da vole i da se ne bave mojim grudima i mojim izgledom."

Da li je bilo nepristojnih ponuda od muškaraca?

"Ma, kako da ne. Meni se to dešava na svakodnevnom nivou. Meni je u stvari žao tih muškaraca koji pokušavaju da osvoje neku ženu novcem, nakitom, skupim automobilima... Meni sve to nude, ali ja sve to odbijam. Jednostavno, nisam materijalista. Jedan mučenik na Instagramu mi je poslao sliku njegovog najnovijeg automobila, ponudio mi ga je u zamenu za jednu noć sa njim."

Da li možeš da prepoznaš kada ti se jedna muškarac udvara zbog tebe same, zbog tvoje ličnosti?

"Ne, zaista više ne mogu da prepoznam. Ranije sam mislila da mogu i da sam prepametna, a onda mi se desilo par nekih pehova sa muškarcima koji su me dotukli. Bilo je tu dosta njih koji su želeli da se samo preko mene izreklamiraju, a to me baš dotuklo. Danas se ranije sklanjam."

Da li si ti nekad "startovala" muškarca?

"Jesam i to često, pa 'kud puklo da puklo'. U većini slučajeva sam ja prilazila muškarcima, ja sam uvek birala taj katastrofalni tip muškarca. Te veze su uvek završavale užasno. Sad sam ovako zadovoljna, odmaram, uživam."

Kakav mora da bude muškarac da bi zadovoljio tvoje kriterijume?

"(smeh) To me je isto pitao i moj psiholog i još me je pitao da li ja znam šta hoću uopšte. Ja bih volela da taj muškarac bude moja podrška u životu. Da me ne sputava. Da mi veruje, da me prihvati ovakvu kakva jesam, pošto sam ja jako temperamentna. Ali, u prvom redu volim sportiste."

Zbog čega sportiste, zbog izgleda, popularnosti, novca?

"Pa u prvom redu zbog izgleda i kondicije (smeh)"

Pomenula si psihologa, trebali ti psiholog?

"Pa, kako da ne. Ja studiram psihologiju, svaki psiholog mora i treba da ima svog psihologa. To je osoba koja je objektivna da ti kaže gde grešiš, a svako treba jednom mesečno da ode kod psihologa."

Kako Tea Tairović ne kao pevačica, već kao psiholog gleda na današnja dešavanja na estradi?

"E, kao psiholog to je već druga pozicija, jer kao pevačica nemam tu slobodu da nekoga komentarišem. A, kao budući psiholog nemam neke nadležnosti da komentarišem estradu, tu bi više posla imao psihijatar. Ja bi se tu profesionlno ogradila, jer estrada, a ne samo ona, je puna manijaka, ludaka, i svega nečega."

Da li su te "startovali" neki "manijaci", "ludaci"... ?

"Kako da ne. Meni kao da na čelu piše molim sve manijake i psihopate da me 'startuju'. Ima nekih ljudi koji su prosto opsednuti sa mnom i to u negativnom smislu. Samo gledaju kako da me napakoste, da me kompromituju, jednostavno me mrze, a to je grozno."

Da li ti se udvaraju žene?

"Uh, kako da ne, a bila je baš jedna problematična situacija. Tada sam imala dečka i jedna devojka je prišla na jednom nastupu i bila je baš 'navalentna', vrlo, vrlo 'navalentna'. A taj moj bivši dečko bio je baš agresivan i nije znao kako da reaguje. Nisam homofobična, ali ne bih završila u krevetu sa jednom devojkom."

Kada se završi neka veza sa muškarcem, kako izlaziš iz nje?

"Bude mi jako teško i baš patim zbog toga. Pre par godina me ostavio jedan momak, ali ja sam bila baš grozna prema njemu i ovim putem mu se izvinjavam. Nakon toga ja sam smršala 15 kilograma, imala sam nesanice. Bilo mi je grozno. Mislila sam umreću bez njega. Veliki sam emotivac, a nekada bih volela da nisam."

Neke nove korekcije na telu?

"Ugradit ću rogove da izgledam kao veštica!"

Konkretno, da li postoji neki tvoj s*ksualni video?

"E, pa vidiš, sad si me dirnuo u bolnu tačku. Koliko ja znam ne postoji, ali nikad se ne zna."

