NOVI RAT NA ESTRADI! Milica Pavlović JAVNO prozvala Đurišićku, a Snežanin joj nikad BRUTALNIJE odgovorila

Novi rat na estradi započele su Milica Pavlović i Snežana Đurišić. Ruku na srce, zvezda "Granda" je prva otvorila paljbu po koleginici, i to u emisiji uživo kod Ognjena Amidžića prilikom učešća u jednoj od igara istine. Naime, Pavlovićeva je izvukla pitanje na papiriću koje je odbila da pročita naglas, ali je zato glasno dala odgovor.

- Odgovor je Snežana Đurišić. Najgore pitanje ikada. Srce mi preskače, nije mi dobro - izustila je Milica Pavlović, nakon čega je odmah pocepala papirić, ne dozvolivši nikom da pročita pitanje.

na papiru je pisalo: "Ko je po vama najiritantnija osoba na estradi", a Milica je navela Đurišićku.

Posle emisije kontaktirali smo i sa Snežanom Đurišić, koja, istini za volju, nije bila iznenađena Miličinim istupom u emisiji, koji je nazvala ružnim.

"Šta da vam kažem. Ne bih da je komentarišem uopšte, nebitno mi je to i ne zanima me ta priča. Ružno je, ali me ne zanima ta devojka", rekla je folk zvezda.

Kako dalje saznajemo, netrpeljivost između folk dive i zvezde "Granda" traje još od muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", koje je proslavilo Milicu, jer Đurišićeva nikada Milici nije dala javnu podršku, što je njoj smetalo. Šta više, još uvek se po "Grandu" prepričava komentar Snežane Đurišić iz šminkernice, kada su joj neke kolege sugerisale da podrži Pavlovićevu, na šta im je ona odbrusila: "Ne podržavam ničije mrdanje guzicom, nego isključivo pevanje. Da li će neko da se veša na bini ili skida go, ne zanima me, ja podržavam samo mlade koji pokažu da znaju da pevaju. Ovaj komentar je došao do Milice, koja je iskoristila trenutak u gostovanju u emisiji da joj se revanšira".

"Milica je godinama kivna na Snežanu i ne može da joj oprosti komentare koje je imala na njen račun dok je ona krčila put ka zvezdama. Milica je na Snežanine opaske koje su do nje došle rekla: "Ne znam zbog čega jedna tako ostvarena žena i uspešna ima potrebu da priča ružno o mladoj koleginici koja na pošten način stiče popularnost i uspeh. Koliko zavidan i zao neko treba da bude". Ona je Snežanine reči dobro zapamtila, tako da njen odgovor ne iznenađuje, rekao je izvor upućen u tihi rat dve pevačice.

