KRISTINA KOCKAR IZNENADILA PRIZNANJEM: Ja bih da se ljubim s njim, ali on mene ne PRIMEĆUJE?!

Iako je mnogo onih koji veruju da ne postoji taj koji bi Kiji Kockar mogao da kaže "ne", pevačica je otkrila da ima čak dve simpatije, a da ni jedan ni drugi nisu svesni njenog postojanja. U pitanju su glumac Miloš Biković, koji je kako kaže čak i ne prati na društvenoj mreži Instagram, i muzičar Stjepan Hauser čuju ju je talenat najviše privukao.

"Bikovića pratim na Instagramu, lajkujem mu sve, ali me on ne primećuje i ne prati", rekla je Kija, a onda i pozvala glumca da joj lajkuje barem jednu fotografiju.

Pevačica je potom priznala da "Južni vetar" nije stigla da pogleda, ali da bi se rado sa njim ljubila pred kamerama i zbog njega prihvatila glumačku ulogu.

"Naravno da ću se ljubiti sa Bikovićem! Ne moramo pred kamerama, možemo i ovako, sa strane", rekla je Kija kroz smeh.

Zatim, pevačica je progovorila i o Hauseru, bivšem dečku Jelene Rozge.

"Nikada ga nisam upoznala, samo sam se zaljubila u njegov talenat. Iz svere muzike je, ali nije pevač, svira jedan instrument. Jako je talentovan i to me je oduševilo. Ja sam osoba koja se vezuje za talenat, za mozak, za rad.... Takođe, ni on ne zna da postojim, ali sam njegov veliki fan. Drago mi je što je uspeo u svetu, ne samo kod nas", zaključila je ona.

