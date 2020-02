Kristina Kija Kockar progovorila je o svom ljubavnom životu, te je priznala da li je tokom višemesečne turneje u Americi pronašla svoju jaču polovinu, kao i kako se sada oseća.

"Nemam dečka. Nisam pronašla nikoga u Americi, ali ne opterećujem se time. Prija mi što sam sama, ne mogu da silim to, to sam shvatila. Tako da, samo po sebi će to doći", rekla je Kija.

