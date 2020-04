DARKA VIŠE NEĆU CENITI NI POŠTOVATI: Ljuba Aličić OPLEO po Laziću! Bez dlake na jeziku otkrio ŠOKANTNE DETALJE o pevaču!

Pevač Ljuba Aličić nije štedeo kolege, a prvi na tapetu bio je Darko Lazić za koga je rekao da nikada neće pevati kao on, te i da je ljut što ga je nazvao "matorcem".

"Darko je dobar pevač, koji je pobedio s mojim i Šabanovim pesmama. Bio mi je drag, ali ne znam zašto se toliko promenio. Dolazio je ovde u Šabac svaki drugi dan, a meni se nije javio, iako smo dobri i znam mu roditelje. Od jednog gazde u Hamburgu sam čuo kako kaže: "Darko me ubi, stalno mi traži novac za drogu." Ja sam zanemeo. Darka više neću ceniti i poštovati jer je rekao da sam sujetni matorac. Ne mogu da budem sujetan jer sam mnogo bolji pevač od njega. Da se rodi ponovo, neće pevati ni približno kao ja. Pitali su me više puta što se Darko drogira. Šta ja ljudima da kažem? Bio sam mu na proslavi kad je dobio sina, pevao sam sat vremena, a posle čujem da sam mu pokvario veselje. Neka mu je na čast - rekao je Ljuba Aličić za "Svet", a prenose mediji.

Podsetimo, Darko je istakao da među njima nije desila nikakva svađa, te da on Ljubu jako ceni i poštuje.

"Ja znam šta se provlači po novinama, ja zaista sa tim čovekom niti sam imao svađu, niti smo se zamerili. Video sam te natpise u novinama i sad je zdrava distanca. Imam informaciju da to jeste tačno što je bilo u novinama, ali ja za tog čoveka nemam šta loše da kažem, volim njega, volim njegove pesme i to je to", rekao je Darko.

