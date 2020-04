DARKO I DEJAN SE TEŠKO OTRESLI STRAHA PRED ODLAZAK POD NOŽ! Imam samo 3 jedva vidljiva reza i zahvalan sam Bogu na tome!

Darko Lazić i Dejan Milićević nalaze se na listi poznatih koji su otišli pod nož te obavili operaciju smanjenja želuca, kako iz zdravstvenih, pa tako i iz estetskih razloga. Potreseni iskustvom koje je imala njihova koleginica, pevačica Indi Aradinović, otkrili su detaljno šta se njima sve dogodilo, te joj poželeli brz oporavak.

"Dugo sam razmišljao o operaciji, baš zato što postoji rizik od komplikacija. Ispostavilo se da je to jedino rešenje, budući da sam se zbog bolova veoma teško kretao i da mi je fizikalna terapija sve teže išla", ispričao je Lazić, koji se brzo nakon operacije i oporavio.

"Žao mi je što Indi prolazi kroz tešku situaciju, to mi je baš strašno i želim joj da se brzo oporavi. Zahvalan sam Bogu na tome što nisam imao takvo iskustvo. Posle nekoliko dana sam se oporavio i pušten sam kući. Za sada je sve kako treba, manje jedem i nisam imao loše posledice. Imam dva-tri jedva vidljiva reza i to je sve", zaključio je on.

Milićeviću je takođe bilo potrebno samo nekoliko dana da se potpuno oporavi.

"Dva dana posle operacije pušten sam kući, a već petog dana sam uveliko fotografisao i radio kao da nisam imao nikakvu operaciju. Nisam imao loša iskustva i prezadovoljan sam kako rezultatima, tako i procedurom i doktorom. Strašno mi je žao što Indira prolazi kroz toliko loše iskustvo i nadam se da će se sve brzo završiti. Želim joj brz oporavak", izjavio je Dejan.

