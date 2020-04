KARANTIN VREDAN MILIONE: Naše pevačke zvezde u izolaciji okružene LUKSUZOM!

Brojni pevači zaključali su se u svoje velelepne vile i ne izlaze iz karantina zbog koronavirusa.

Mnogi bi rekli da njima mnogo lakše pada cela situacija zbog luksuza u kome uživaju jer neki od njih imaju u sklopu kuće teretane, barove, bazene, velika dvorišta, kućne bioskope i još mnogo toga. U najvećem luksuzu definitivno uživa Dragana Mirković. Ona je u karantinu u svom dvorcu Ebenfurt u Austriji, gde živi sa suprugom Tonijem Bijelićem i decom Markom i Manuelom. Pevačica tako ima mogućnost da šeta svojim skupocenim imanjem, koje, prema proceni, vredi više od 50 miliona evra.

Mnogi bi u njen karantin

Vera Matović spada u kategoriju 65 plus, pa sad ima mogućnost da maksimalno uživa u svom, posle Draganinog dvorca, najskupocenijem domu na srpskoj estradi od 3,8 miliona evra. Pevačica kao da je znala da će biti vanredna situacija, pa je nedavno renovirala kuću sa okućnicu koja se nalazi na Dedinju.

Vila kao iz Engleske

Goran Bregović stalno je na turneji, pa malo vremena provodi u svojoj vili na Dedinju, vrednoj 3,6 miliona evra. Ipak, ovo nije jedina Bregina nekretnina, pa muzičar, iako sada ne nastupa, veliki deo novca zarađuje od rentiranja svoje ostale imovine. On je porodični dom sagradio u engleskom stilu.

Spa je lek protiv stresa

Ceca Ražnatović odvojila se od svih ukućana za svaki slučaj i sama sedi tokom karantina u velikom delu svoje vile koja vredi 2,5 miliona evra. Pevačicina kuća ima nekoliko spratova, tako da u ovoj situaciji ima veliki izbor gde će provesti vreme, pošto nigde ne izlazi. U jednom od delova vile Ceca ima i spa, pa je na bazenu i u sauni skoro svake večeri, što je najbolji lek protiv stresa.

Izolacija na Bežanijskoj kosi

Lepa Brena više puta se javila od početka vanrednog stanja iz svoje vile. Cena luksuza u kome pevačica boravi je 1,8 miliona evra, a u sklopu doma ima prostrano dvorište sa zelenilom. Iako još nije vreme za kupanje, Brena, ukoliko ova situacija potraje, uskoro će moći da se brčka i u svom velikom bazenu.

Sedi u 330 kvadrata

Keba provodi vreme sa suprugom Oljom, sinom Igorom i snajkom Severinom u vili od 330 kvadratnih metara vrednoj 1,2 miliona evra. Porodica je u izolaciji, a sad kada je granulo prolećno sunce, najčešće provode vreme u vrtu, gde imaju i bazen. Keba je vilu opremio stilskim nameštajem, kristalnim lusterima i kompletnom muzičkom opremom.

Kućica i za obezbeđenje

Aco Pejović je do temelja renovirao ogromnu vilu na Bežanijskoj kosi čija je vrednost skočila sa 750.000 na milion evra, a u koju se uselio s porodicom. Ipak, on sada tokom karantina uživa u velikom luksuzu o kome je sanjao, a pevač ni sam ne zna koliko je uložio u renoviranje. Ono što je i sam izjavio jeste da je vodio računa o svakom detalju. Da se za sve pobrinuo, govori i to da je sagradio i posebnu kućicu za obezbeđenje.

Okružen prirodom

Zdravko Čolić nalazi se u karantinu u ogromnoj vili u blizini Košutnjaka, gde živi sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom. Njegov dom, kako su mediji navodno pisali, pevač je platio 850.000 evra, ali je cena s godinama porasla, pa je sada njena vrednost oko 1.200.000 evra. U sklopu vile Čolić ima i veliko dvorište, a i šuma mu je u blizini, samo što sada on ne sme da izlazi napolje.

Uživanje u raskošu

Seka je svoj dom u Staroj Pazovi potpuno podredila uživanju, a vrednost nekretnine u kojoj pevačica sada provodi najviše vremena je prema procenama miliona evra. Osim što ima veliki bazen u dvorištu sa ležaljkama i ljuljaškama, Aleksićva ima i ogromnu prostoriju za garderober, deo za vežbanje i više kupatila. S obzirom na to da se nedavno porodila s drugim sinom, pevačici izolacija ne pada teško, jer uživa sa svojom porodicom u glmauru za koji se potrudila.

