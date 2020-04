LUNI NEK JE BOG U POMOĆI! Nikad se neće izlečiti! Oglasila se Gagijeva nevenčana draga, a tek o tuči s Atijasom šta KAŽE

Nevenčana supruga Gagija Đoganija, Milena Mikić, koja je nakon četiri godine romanse ostavila densera optuživši ga za fizičko zlostavljanje, oglasila se te prokomentarisala aktuelna dešavanja u rijalitiju, pa napomenula da smatra da je Luna Đogani žrtva u celoj priči. Ona je, kako se navodi, šokirana ponašanjem zadrugara i veoma joj smeta što se njeno ime opet pominje u javnosti.

"Na vrlo nasilan način sam ušla u celu priču 'Zadruge 3'... Pitala bih se da li znam pojedine osobe iz spoljnog sveta, ko su zaista ti pojedinci? Da li ovo sve rade zarad para i gaze po ljudima zbog slave ili su zaista ovo oni. Posle toliko godina druženja i izlaska iz sveta ludila, ponovo sam upletena nesvesno i nesamovoljno u celu priču. Prošlo je više od četiri godine otkako sam izašla iz veze sa Gagijem... Iz perioda punog ljubavi i lepih trenutaka nosim zaista samo najlepše uspomene i trudiću se da tako i dalje ostane", rekla je Milena, koja je dospela u žižu javnosti nakon što ju je Anabela optužila da je gledala i snimala telefonom dok su se Gagi i Andrej Atijas tukli.

"Posle nasilja koje je spominjano proteklih godina i reprize spominjanja u 'Zadruzi', trudiću se da ne komentarišem ništa. Ali vest koja mi je zaparala uši i uznemirila moju okolinu kao i moje najbliže je ova... Citiraću - ona je sve to gledala, snimala i navijala. Teško da ovo bilo koga može da ostavi ravnodušnim i imunim pa da ostane bez reakcije... Naravno da ću i ja reagovati... Zamolila bih sve ljude da me dobro prate i zahvaljujem se unapred na odvojenom vremenu... Niti sam sadista, niti mazohista. U najmanju ruku ne uživam u ovakvim događajima", ispričala je ona, koja nipošto nije želela da ostane imuna na ove optužbe, pa je do detalja iznela pravu istinu:

"Bila sam tog trenutka na parkingu kada su se Andrej i Gagi potukli, bila sam na pet metara od njih... Nisam uživala, niti sam snimala. Istina je, Andrej je taj dan došao u pripitom stanju i potukao se sa Gagijem... Bila sam zatečena celim događajem! Nisam ni slutila da ce doći do haosa... Tuča nije trajala dugo. Gagi je i sam bio u neočekivanom čudu... Gagi je taj koji nije hteo da obavesti policiju zbog svoje dece... Samo da demantujem i poručim... "

Ona je izjavila i da neće da komentariše "Zadrugu", ali je ipak odlučila da kaže šta misli o Luni Đogani.

"Žao mi je Lune koja apsolutno nema nikakvu žastitu od strane roditelja i koja zaista nije zaslužila ovaj linč. Ovo je psihičko nasilje nad devojkom od dvadeset i četiri godine i svako treba da se stidi svojih postupaka. Nikad neću podržati nijednu majku koja se ovako ponaša prema svom detetu... Treba da joj bude jasno da je svako dete proizvod uspeha ili neuspeha roditelja. A ne da njih okrivljujemo za neuspele brakove i društvo. Neka joj je Bog u pomoći i nadam se da će izaći psihički jača. Opet verujem da će svi završiti kao srećna porodica, ali ovo psihičko stanje se neće izlečiti nikada. Ostaće kao trajna posledica jedne devojke koja ima pravo na svoj život koji je tek počela."

