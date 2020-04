BIVŠA ZAOVA RASPALILA PO ANABELI: Gagi ju je vodio kod PSIHIJATRA, htela je rođeno dete da UGUŠI! ŠOK OPTUŽBE

Gagijeva sestra Nađa Đogani iznela je porodične tajne Anabele Atijas, a tvrdi da ju je njen brat vodio kod psihijatra, kao i da je htela da naudi ćerki Nini.

"Anabela nikad neće podneti što me Luna više voli nego nju. Nas dve smo vezane i uvek se prvo meni javi kada ima neki problem" otkrila je Nađa, pa dodala za "Star":

foto: Printscreen

"Ne znam zašto Anabela krije da ju je moj brat vodio kod psihijatra više puta. Ona ima tamo karton i dosije.

Nađa kaže da je gospođa Atijas u više navrata tukla Gagija, Lunu i Ninu, kao i da je mlađu ćerku nekoliko puta izbacivala iz kuće.

"Eto, rođeno je dete htela da uguši, i to samo zato što se Nina tada dopisivala sa fanovima. Njoj je Luna uvek bila bitnija od Nine, a to mogu odgovorno da kažem jer mi se dete na to više puta požalilo", istakla je Nađa.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Star, Foto: Printscreen

