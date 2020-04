SRPSKOJ ESTRADI NI U KARANTINU NE MANJKAJU SKANDALI! Saobraćajke, rijaliti SVAĐE, raskidi, i BORBA za ŽIVOT

U Srbiji je već nešto više od mesec dana uvedeno vanredno stanje zbog pandemije korona virusa, a srpskoj estradi ne manjka skandala, svađa, prepucavanja!

Porodica Đogani svakodnevno pravi dramatičnu priču u popularnom rijalitiju. Svađe Anabele, Lune i Gagija dostigle su svoj vrhunac! Anabela je u više navrata rekla kako se Lune javno odriče zbog njenog ponašanja za koje smatra da je "za lečenje". Dok je sa Gagijem bila u izolaciji, Anabela je našla s njim zajednički jezik, i bivši supružnici odlučili su da zakopaju ratne sekire. Ubrzo je palo pomirenje i sa Lunom, međutim nove izjave otvorile su i nove svađe i rasprave. Tvrdnje Đoleta Đoganija izazvale su haos u porodici, pa su se potegle priče i o mogućim tužbama. Kako će se dalje odvijati saga o Đoganijevima videćemo u narednoj nedelji...

Ulazak sina Vojislava Šešelja u Parove

Dugo se čekao ulazak novog takmičara u "Parove". Po medijima se pisalo da bi to mogao biti poznati šminker, kasnije da bi to mogla biti i neka starleta... Niko nije mogao da pretpostavi da će to biti, ni manje ni više, nego sin Vojislava Šešelja! Po ulasku u rijaliti sin poznatog političara šokirao je gledaoce pričama o ocu. Naime, on je izneo sve o boravku Vojislava u Hagu, potom da je i on sam bio uhapšen, čak je i podelio priču da je svom sinu želeo da da ime Bin Laden! Sada, navodno, treba da uđe i njegova bivša devojka u vilu "Parova".

foto: Printscreen/Happy

Saobraćajne nesreće! Aleksandra Krstić, bivša učesnica dva "Hepijeva" rijalitija, "Parovi" i "Snajke", imala je tešku saobraćajnu nesreću u mestu Morfelden Walldorf. Naime, ona je pijana sela za volan, bez vozačke dozvole i slupala auto. Tom prilikom zaqdobila je povredu ruke i potres mozga.

foto: Printscreen

Majka pobednika "Pinkovih Zvezdica", Sergeja Pajića, takođe je imala tešku saobraćajnu nesreću, pa je prevežena u Urgentni centar u subotu. Ona je zadobila teške povrede kada ju je udario motor na pešačkom prelazu.

Pobedili korona virus Kako je objavio da je oboleo od koronavirusa, pevač Đorđe David više puta se oglašavao iz bolnice i izveštavao javnost o svom stanju. Oko dve nedelje je trajalo lečenje rokera od korone na odeljenju pulmologije Kliničkog centra Srbije. U sredu je Đorđe pušten iz bolnice nakon što je negativno testiran na koronu. On je izjavio da ga sada čeka 21 dan kućne izolacije i podelio sa javnošću kako se oseća.

foto: Printscreen/Instagram

Dramska spisateljica Biljana Srbljanović, koja je bila inficirana korona virusom, objavila je na Fejsbuk profilu da su je dva puta testirali i da su oba testa bila negativna i da se izlečila posle 12 dana.

foto: Damir Dervišagić

Raskidi poznatih! Prema pisanju domaćih medija, popularni par Rada Manojlović i Haris Berković navodno su raskinuli vezu, kada je pevač odlučio da napusti izabrnicu i ode kod roditelja u Bosnu i Hercegovinu. Ipak, ono što je mnoge iznenadilo je to što je Rada i posle ovih priča Harisu lajkovala selfi iz automobila odmah nakon što je objavio, a da li je ovo znak da su se već pomirili, ostaje nam da saznamo u narednom periodu.

foto: Dragan Kadić

U javnost je takođe dospela vest o raskidu veze glumca Vuka Kostića iAne Mihajlovski, a glumac se nakon toga oglasio iz izolacije.

foto: Damir Dervišagić

Indira Aradinović Indi u bolnici! Folk pevačica Indira Aradinović Indi operisana je 9. marta, kada joj je iz estetskih razloga smanjen želudac. Od tada je pevačica imala još jednu operaciju usled komplikacija koje su se javile nakon zahvata, a po svemu sudeći, pevačica će ponovo morati pod nož kako bi joj spasili život. Izvor blizak pevačici otkrio je da je njeno zdravstveno stanje jako loše i da lekari daju sve od sebe da joj medikamentima smire upalu pankreasa. Nakon toga, Indi se oglasila iz bolnice i pokazala modrice i podlive koji su joj ostali od prve operacije. Njeno zdravstveno stanje je sada pod znakom upitnika.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/alo

Kurir