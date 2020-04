LUNI NE ŽELI NI IME DA SPOMENE! Đole nije mogao da sakrije BES: Super što je pokrenuta TUŽBA!

Jedna od udarnih tema tokom protekle noći u Beloj kući svakako jeste odluka Lune Đogani da pokrene tužbu protiv rođenog strica Đoleta Đoganija, koji je izjavio da je ona sa svojim očuhom Andrejem Atijasom probala narkotike. Oglasio se Đole pa rekao

"Dobro sam! Ne pratim nikakva dešavanja, niti me interesuje! Nemam nikakav komentar, ne gledam televiziju, ne želim da razmišljam o tome, niti ništa da čujem. Znam o kome se radi, i to je sve. Ovde nije bitno šta je ko rekao, nego ko je rekao. Ljudi od toga zarađuju i ja jednostavno neću da to komentarišem", rekao je Đogani, a onda prokomentarisao Luninu odluku da podnese tužbu protiv njega.

"Super, super što je pokrenuta tužba! Ne želim ništa više da komentarišem, žao mi je", poručio je Đole.

