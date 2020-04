SLAĐA JE POKUPILA VESNU ISPOD MOSTA! SVI ZNAJU KO JE ONA! Anabela otkrila sve DETALJE veze Đoleta i njegove žene! ŠOK!

Anabela Atijas i Gagi Đogani posvađali su snakon što su saznali da je Đole Đogani u javnosti tvrdio da se Luna Đogani drogirala sa očuhom Andrejem Atijasom. Ovo prilikom Gagi i Anabela spomenuli su i Đoletovu suprugu Vesnu, nekadašnju suprugu Slađu i Gagijevu sestru Nađu.

"Ti znaš ko je Vesna, uzeo ju je sa ulice", rekla je Anabela.

"On je surov. Vratiće ti surovo. Samo otvaraj temu. Kada ti bude vratio, nemoj da se ljutiš", izjavio je Gagi.

"Da, oženio je ženu koju je uzela Slađa ispod mosta da je odgaja. E tu ženu je oženio i napravio joj decu. Svi mediji znaju ko je Vesna bila. Ne daj na svoju ćerku! On je spomenuo da mu duguješ 8.600 evra, rekao za Lunu da je se odriče", dodala je Anabela.

"To je sad nešto novo. Bio je kod Ognjena i šta je rekao? Ti uplićeš u njega u celu priču" govorio je Gagi.

"Ti si rekao pre neki dan da je kod Ognjena Amidžića rekao da se odriče Lune", izjavila je Anabela. "On je rekao to, ali zašto to spominješ? Moja porodica je svetinja, iz moje porodice neće ništa izaći", rekao je Gagi.

"A ko je prvi pričao o tetki loše? Ona se sama oglasila", umešala se Luna. "Ja hoću da stavim tačku, nemoj da otvaramo nove bolne rane i teme. Nema potrebe. Nađa i Đole, nemoj da mi pravite probleme", rekao je Gagi.

"Da li ja treba da prećutim ako ona kaže da ja ucenjujem Lunu svojim samoubistvom? ", govorila je Anabela.

