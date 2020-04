ĐOLE TVRDI DA JE ZNAO DA ĆE SE ANABELA ODREĆI ĆERKE: Ona je spremna da SVE radi za novac, Luna se oslobodila TERETA

Kako se Anabela Atijas javno odrekla ćerke Lune Đogani, oglasio se Đole Đogani pa je istakao da je sve to predvideo, i da je znao da će to da se desi.

"Sve to što se dešava sada u "Zadruzi" predvideo sam. Ne pratim toliko "Zadrugu" u poslednje vreme i bilo bi najbolje da se po tom pitanju ne oglašavam. Samo ću reći da sam znao da će se Anabela javno odreći Lune, ali i da će doći i do batina", kazao je na početku Đole.

"Oni sada sami pokazuju svoje pravo lice. Sve je isplivalo na površinu. Žao mi je Gagija, jer je on nesnađen. Nalazi se između dve vatre, Lune i Anabele, i ne zna na koju stranu da strane. Anabela je očigledno spremna sve da radi za novac, pa tako i ovo što se sada dešava u rijalitiju" dodao je Đole.

"Isplivalo je na površinu sve... Lažima ne možeš da gradiš život, mnogo je dug da bi zapamtio toliko laži, pa onda sama sebi ulaziš u usta i protivrečiš, suština njihove priče su laži o svemu i svakome što su pričali... Jako mi ih je žao, ali sami su odabrali svoj život i posao, sada rade ono što najbolje umeju" ističe Đole.

"Šta to znači što se odriče ćerke? Šta je loše u svemu tome? Luna je trpela nasilje, ona mora da kaže to što Anabela traži. Luna će nakon ovoga svega ozdraviti. Izbacila je teret iz sebe i konačno se suprostavila Anabeli", zaključuje on.

