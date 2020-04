NA KRAJU ĆE ANABELA PREBITI ĆERKU! Đole rešio da ispriča ISTINU: Luna je sa Andrejem prvi put probala DROGU!

Đole Đogani upleten je u rijaliti-priču i svakodnevno sluša optužbe bivše snaje Anbele Atijas i njene ćerke Lune Đogani, pa je odlučio da stavi tačku na celu priču i ispriča svoju istinu.

foto: ATA Images

Đole nije želeo da komentariše njihove postupke i izjave.

"Ne želim stalno da komentarišem njihove postupke i izjave. Imam ja svoj život i svoju porodicu. Ovim intervjuom stavljam tačku na sve. Ne želim da se bavim Gagijevom porodicom. Mora da se zna neka razlika. Ja sam Đogani, a oni su "Funky G", i ne, nisam ja njima branio da koriste moje prezime kako tvrde, već brend koji sam napravio. Ne mogu javno da se predstavljaju kao Đogani. Svako ima svoj život i odgovara za svoja dela. Nažalost, naterani su da zarađuju preko "Zadruge" i po rijalitijima već dugi niz godina sve troje. Odabrali su taj način života jer tako na lakši način, za par meseci, mogu da zarade stan, auto, puno para. Otkako je pukla grupa "Funky G", nisu mogli da se sastave. Ni Luna sa ovim novim pesmama nije napravila posao. Zato je opet bilo lakše ući u "Zadrugu". To je njihov odabir i ja to poštujem, samo ne znam zašto stalno upliću mene i izmišljaju neke priče. Ako postoje nekakve preteće poruke, neka ih pokažu, a ne da lažu narod. Oni su postali ozbiljni rijaliti-igrači i to koriste. Žao mi ih je. Oni su deo moje familije i želim da im pomognem, ali pomoć koja je njima potrebna prevazilazi moju moć i znanje. Mogu eventualno da im pomognem tako što ću im pronaći neku stručnu pomoć, jer im želim da budu dobro i da budu srećni i zadovoljni sobom", rekao je Đole za Svet, a prenose mediji.

foto: Printscreen

"Anabela preteruje s pričama o nasilju. To uopšte nije bilo tako. Jedini veći incident je bio na tom putu, kada je Gagi zaustavio kola i udario je. Oni su zbog nje mogli da poginu. Zamislite čoveka koji vozi auto-putem i histeričnu ženu koja se baca na njega. To ne znači da ja opravdavam nasilje, samo on nije jedini krivac u toj njihovoj priči i braku. Znate koliko puta je noću dolazio ceo izgreban, a nikad nije hteo da prizna da mu je žena to uradila."

Đole je izneo i to da je Luna prvi put sa Andrejem probala drogu.

foto: Printscreen

"Anabela udara i poliva vodom koga stigne. Ima na kraju da prebije i Lunu. Videćete šta vam kažem, polomiće ćerku! I ko je onda tu nasilnik? Svog muža je pre par meseci prebila stolicom, Nina, njena mlađa ćerka, došla je kod moje sestre da joj se žali. Mene napada taj Andrej, a i ne poznaje me. On je Indijanac. Sto puta je veći narkoman od Gagija. Narkomanka je i ona. Što misliš da je Marko rekao kada ga je Anabela optužila da se drogira: "Nemoj da me vučeš za jezik ko je još narkoman?" Mislio je na nju. Pa Luna je s Andrejem prvi put probala drogu. Gagi je bio miran i povučen sve dok nisu ušle ove dve kraljice rijalitija. Tamo ne treba da budeš pametan i inteligentan, već da umeš da lažeš, pretiš i dereš se, što više polivaš i biješ se.", kaže za Svet a prenose mediji.

Izneo je i to da su zbog dugova morali da uđu.

"Pa da, jer si zaradila pare tamo, a moraš i da potrošiš, a nemaš temelje za nešto. Znaš li da pevaš? Ne znaš. Anabela je bila najpoznatija otvaračica usta. Sada radi za 200 evra, i to samo u Makedoniji. Gagi i ona su kao grupa pukli kad je ona počela da peva jer ju je neko ubedio da zna. Gagi se mučio za tu grupu, napravio brend od nje i jako dobro zarađivao, ali džaba kad ova ne zna da peva. Ljudi moraju da se zapitaju zbog čega je sve to puklo. Njemu je u kući bilo ludilo i zato je sve otišlo u pi*du materinu. Ne priča kako je njega Anabela maltretirala. On je labilna ličnost, nije mogao to da izdrži i onda je poklekao, prepustio se porocima."

foto: Printscreen

Otkrio je zašto nije pričao sa Gagijem.

"Zato što sam došao jedan dan kod njega i rekao mu da prestane da se druži sa tim lošim društvom. Kao stariji brat imam pravo na to. Rekao sam mu da prestane da se drogira, da ne uvlači celu našu familiju u tu priču jer vaspitani smo tako da čak niko i ne puši, nemamo poroke. Kada je prekršio to, rekao sam mu da mi se više ne obraća. Zbog toga nismo pričali. Ja sam njegov stariji brat, ja sam ga pazio, čuvao, brisao, pravio doručak, uvek sam mu u životu pomagao. Pričao sam mu da čuva porodicu i pare jer slava ne traje zauvek, da se mane narkotika, ali ne, on je drugačije odlučio."

foto: Printscreen/Youtube

Nakon tvrdnji da Gagiju nije pomagao, Đole je izjavio:

"Ja sam njemu kupio auto kada ga je Anabela napustila da ima čim da ide na nastupe. Pozajmio sam mu pare, dao mu auto, a šta su to oni meni dali? Ova mala alopecija tvrdi da sam ja bio ljubomoran na njega, takmičio se s njim i da je meni Gagi pomagao. Istina, jednom mi je pozajmio 3.000 maraka i vratio sam mu posle mesec dana. Ja sam njemu davao i pomagao, a da ne pričam koliko mi je ostao dužan.", kaže za Svet a prenose mediji.

foto: Printscreen/Novo jutro, ATA Images

"Luna priča kako sam ja mrzeo rođenog brata. Čuvena alopecija, tako je od sada zovem. Šta ona zna kakav smo mi odnos imali. Mama ju je trovala i pričala gluposti. Anabela je odgovorna za to kakava je Luna. Ona im je bila staratelj, a sada krivi Gagija za svoje greške. Anabela mu je čak u jednom periodu zabranila da priđe deci. On se toga i ne seća, ima rupe zbog svega što je koristio, a sad je on kriv. S Anabelom nisam bio u kontaktu, a ni alopeciji nisam nikakve poruke slao, to je sve izmišljotina."

"Anabela je zatrovala Lunu protiv mene. Kakvu sam ja njoj to poruku mogao da pošaljem kad je imala 13 godina, a da ona dobije alopeciju, a lepo ti je u životu, sve je normalno. Navodno je zbog mene izgubila kosu. Ja razmišljam da li da je tužim. Ona mene optužuje, maltene za pokušaj ubistva. Ja sam njoj, kao, napisao da ću da joj ubijem majku, zamisli to, i ja ću, kao, nju da uzmem da pazim! Pa ja imam četvoro dece. Šta ćeš mi ti u životu? Čist debilizam. Ona tu bolest ima od rođenja. Imala je probleme sa bubrezima, bila je dosta po bolnicama i od malena ima tu retku kosu, a mene optužuje za to. Pa gde to ima? Izmišlja tamo jer mora da zaradi tih 70.000 evra, koliko je već uzela. Ja sumnjam da je ovo sve dogovor između nje i Anable jer su obe propale. Na Luninim nastupima nije bilo ljudi. Nije imala izbora."

foto: Printscreen

Kađe da majka i ćerka imaju dobar scenario.

"Sve mi liči na jedan dobar scenario, a ovaj njihov Andrej, Lazar ga ja zovem pošto je isto za Lazu, on im je, kao, podrška. Zovite Ninu da vidite da li joj je podrška i kome je Anabela ostavila dete. Pre neku noć ju je moja sestra vodila u bolnicu jer je imala napad. Nina je histerisala što Anabela ulazi, a ona joj je rekla da se ne folira. Ne zanima je što je detetu loše zbog nje."

Kurir.rs / Svet / M.M.

Kurir