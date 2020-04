JEDAN JE SAD PROFESOR, A DRUGI OTAC PRELEPE DEVOJČICE! Evo gde su danas i šta rade momci iz grupe NO NAME! (FOTO)

Grupa "No Name" razišla se još pre 12 godina, ali svakako su zadržali svoje parče slave. Njihova čuvena "Zauvijek moja" i danas se ponegde čuje! Momci su nakon raspada benda svakako nastavili da se druže, a do sada mnoge stvari u njihovim životima su se i izmenile.

Inače, s pomenutom numerom "No name" zaradio je 7. mesto na evrovizijskom takmičenju 2005. u Kijevu.

Danijel Alibabić, pevač i frontmen grupe, nastavio je solo karijeru nakon što je bend prestao da postoji. Živi u Crnoj Gori, ali nastupa širom regiona i Evrope. Pored toga, piše i tekstove za druge izvođače.

Marko Pentrić bio je vokal i gitarista benda. Nakon raspada benda završio je Muzičku akademiju u Cetinju. Otpočeo je solo karijeru, učestvovao na mnogim festivalima, a radi i kao profesor gitare u jednoj muzičkoj školi.

Ni Branko Nedović nije odustao od muzike! Krajem prošle godine objavio je jednu numeru za koju je pisao i tekst, dok je muziku uradio u saradnji sa Bojanom Marovićem. Na Instagramu često obraduje pratioce i svojim interpretacijama numera drugih pevača. Oženjen je i ima sina.

Bojan Jovović radi kao kompozitor i tekstopisac. Pre nekoliko dana objavio je da će uskoro jednu od najnovijih numera koje je napisao snimiti pevačica Jelena Tomašević.

Bojan je takođe u braku i otac je jedne devojčice.

Marko Perić takođe se i dalje aktivno bavi muzikom i često nastupa.

Dragoljub Purlija posle razlaza benda svirao je u jednom rok bendu iz Tivta, zatim u funk bendu, kao i u "Milf Huntersima".

