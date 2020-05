CECA DONELA KONAČNU ODLUKU! Sve promenila u svom ŽIVOTU, ali jedna stvar joj baš ide TEŠKO!

Ceca Ražnatović već nekoliko meseci je posvećena posebnom režimu ishrane i nije odustala.

- Da vam kažem, ljudi posle određenog perioda shvate da žele da promene određene stvari koje su godinama radili. Suočila sam se sama sa sobom i rekla sebi da želim zdravije da živim! Jednostavno je došao trenutak. Posetila sam sjajnu divnu nutricionistkinju. Godinama se znamo preko zajedničkih prijatelja, te je ona uvek govorila: „Dođi Ceki, da ti samo malo korigujem ishranu“, uvek sam nalazila izgovore da meni to ne treba. Smatrala sam da se zdravo hranim, a uz sve to postim svaki post. Ali smo sele, napravile plan želja i neophodnosti i uživam u tome - iskreno priča folk diva i otkriva šta je sve bilo na spisku za promenu.

- Na ishranu sam se veoma brzo navikla i mogu da kažem da mi sve to i te kako prija. Prvih nedelju dana je možda najteže, a onda sve posle ide bez problema. Cigarete sam, kao mnogi drugi pušači, godinama govorila da ću ostaviti sutra, prekosutra, od ponedeljka i tako dalje. Lako je naći izgovor. Ali u jednom trenutku sam shvatila da mi ne prijaju i lako sam ih se rešila. Dođe to kod čoveka - objašnjava Ceca, koju smo pitali i šta se dešava sa vežbanjem.

- Polako, pa nemam ja više dvadeset godina (smeh). Nisam pobornik vežbanja, na to me je teško naterati, ali sve se može kad se hoće. Ali neka o vežbanju govore rezultati, odnosno komplimenti kada ih budem dobijala a ne da ja pričam o tome.

Pre nekoliko dana je procurila fotografija na kojoj se Ceca sunča u minijaturnom kupaćem kostimu. Odmah su usledili pozitivni komentari, a svi su bili oduševljeni kako ona izgleda.

- Ko to svi? (smeh) Očigledno da kada je čovek ispunjen iznutra pozitivnom energijom, onda i pozitivno zrači. I zapravo su to pohvale za moju harizmu a ne za moj izgled u kupaćem kostimu (smeh). Svakoj ženi prija kompliment pa hvala tim svima koji su oduševljeni, kako kažeš.

Trudim se da kao što sam uvek bila svoja, da tako nastavim sada. Svako od nas ima različito merilo sreće, nekoga čini srećnim to što će uveče izaći u grad i doći ujutru u pet kući, a nekog to kada mu je srce ispunjeno ljubavlju i emocijom. Uz sve to bitno je da imate s kim da podelite sve to, a u mom slučaju imam da podelim sreću sa ljudima koji su srećni zbog mene. Danas je to bogatstvo. Moja porodica je uvek uz mene i da se međusobno podržavamo u svemu onom dobrom.

