ZONJIĆEVA OTVORENO O SUĐENJU, PROSTITUCIJI, PLJUVANJU I BIVŠEM IZ RIJALITIJA! Bolje bih prošla da sam prebila nekoga?!

Marijana Zonjić otvoreno je progovorila o dramatičnoj diskvalifikaciji iz "Zadruge", kao i tamošnjem dečku, te navodima o prostituisanju u Švajcarskoj. Takođe, razočarana bivša zadrugarka gotovo je sigurna da je nepravedno izbačena sa rijaliti imanja, pa da bi mnogo bolje prošla da je udarila nekoga, nego što je bilo šta rekla i tako zaradila šut-kartu.

"Znam da mnogi povezuju Švajcarsku i prostituciju. Ta priča je krenula od kako je Milica Kemez pričala šta je radila tamo, pa su je ljudi prozvali 'švajcarska prostitutka'. Ko ode tamo od naših cura odmah je povezuju sa tim i stavljaju ih u taj koš. Tamo samo pevam, svako ko tvrdi drugačije može ići sa mnom na sud. Tako da, izvolite, dušmani, nađite neki dokaz, bilo šta, ja sam tu i čekam vas", istakla je ona, pa dodala:

"Jedna sam od retkih koja će stvarno ići na sud jer ne želim više da dozvolim da se iznosi tolika laž u vezi sa mnom. Dosta su me ispljuvali, da bih ja na kraju ispala najgora, a toliko ima gorih od mene koje se peru po rijalitijima. Ja sam samo previše iskrena u svemu i sve što osećam u tom trenutku kažem, ali ne mogu više da trpim nepravdu", ispričala je ona.

foto: Sonja Spasić

Podsetimo, Marijana je diskvalifikovana iz "Zadruge" zbog toga što je vređala produkciju i, kako se navodilo, iznosila laži. Bivša zadrugarka otkrila je kako se u tom trenutku osećala, pa je i iznela mišljenje o sukobu Baneta Čolaka i Mensura Ajdarpašića.

"Što se tiće Mensura i njegovog opstanka u 'Zadruzi' nakon udarca to ne bih komentarisala. To znači da bih bolje prošla da sam udarila nekoga nego da sam nešto rekla. Al', eto, sve se svalilo na mene. U tom trenutku sam se užasno osećala, kao da je ceo svet stao. Moji snovi su se srušili. Mislim da nije bilo fer da ja budem diskvalifikovana zbog priče koju su pričali mnogi zadrugari. Produkciji hvala na datoj šansi, ali smatram da to nije bilo fer", objasnila je ona.

Po izlasku iz rijalitija Zonjićeva je, kaže, blokirala Radeta Lazića, a objašnjava i zašto.

"Što se tiče Radeta Lazića njega sam blokirala na svim društvenim mrežama. Mnogo me je zabolelo kad sam videla koliko on podržava ljude koji su mene doveli do diskvalifikacije. Čula sam da je imao saobracajku i toliko sam želela da ga pitam kako je, al' ponos mi je bio jači. Čekala sam da se on prvi javi i to se desilo. Čuli smo se. Nisam ispala fer prema njemu u 'Zadruzi', ali došlo je do nesporazuma", rekla je ona, a onda dodala:

"Međutim, kad sam izašla on mi je rekao da je pokušao da dođe do mene. Iskreno iznenadila sam se. Sada smo u super odnosima i nastavićemo da se družimo. On je pre svega jedan dobar čovek, što je najbitnije. Drago mi da se čujem sa njim često. Ja uglavnom sa bivšim momcima ostanem u sjajnim odnosima, da na kraju postanemo najbolji ortaci", zaključila je Marijana.

foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić

Kurir