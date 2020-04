BIVŠA ZADRUGARKA OPLELA PO ANABELI: Treba da pusti Lunu da živi svoj život! Ni Miljkovića nije ŠTEDELA, pa priznala OVO

Marijana Zonjić je bila u emotivnoj vezi sa Adamom Đoganijem, a neki su je povezivali i sa Markom MIljkovićem. Ona je sada žestoko osudila Marka ali podržala Lunu Đogani.

"Što se tiče Anabele i Lune, ne znam zašto se ljudi groze na njihov odnos kad je takav odnos 80% između majki i ćerki... I ja imam sa svojom mamom sličan odnos, mi smo kao najbolje drugarice, ali kad napravim neku glupost naravno da će mi očitati lekciju... S' tim koliko sam pohvatala, Luna nije skroz iskrena bila prema svojoj majci, pa sada dolaze u nelagodne situacije zbog neistine. Iskreno, meni to nije ništa čudno, kapiram i Anabelu ali i Lunu, jer sam i ja pravila velike gluposti u prošloj i ovoj sezoni Zadruge da sam pomislila da neću smeti kući da se vratim, poznavajući svoje roditelje, ali na kraju to su ipak naši roditelji koji će stati uz nas pa i da smo najgori na svetu, a mi, naravno, da ćemo ih voleti najviše iako u pojedinim momentima (to se svima desi) nam pukne film i kažemo i šta mislimo i šta ne mislimo, tako da mi je ova situacija jako poznata i znam da će tu biti jos gorih svađi i svega, al' na kraju će sve biti okej. Anabela samo treba da shvati da Luna ima 24 godine i da treba da je pusti da živi svoj život i da greši, jer najbolje učimo na svojim greškama", rekla je Zonjićeva.

"Tako da meni tu ništa nije strašno kao što je predstavljeno, mozda zato što je to kod mene već viđena situacija, ali na kraju svi shvatimo da ništa nije važnije od porodice!", zaključila je ona kada je u pitanju Anabelin i Lunin odnos, a onda je prokomentarisala i Anabelin i Miljkovićev odnos.

"Što se tiče Marka i Anabele, e to mi je već strašno! Ja nikada ne bih dozvolila da mi dečko tako pljuje i udara po majci, nikadaa! To bi bilo prvo poniženje, nepoštovanje mene kao devojke, on bi trebalo da se postavi u obrnutoj situaciji da vidi kako bi se on osećao da mu neko dira majku. Nesporno je da on brani svoju ljubav, svaka čast na tome! Ali ne na takav način nikako i tako javno! I ona mora razmisliti kad bi bila sa njim duži period kako bi se on prema njoj poneo kao prema ženi, kad ovako postupa prema njenoj majci. To apsolutno ne podržavam! Mada i toj situaciji nju kapiram,ona je odlepila za njim i ne vidi dalje od njega i niko ne može da je ubedi u to da je on kriv i da nije za nju! I to mi je poznato veoma!", rekla je bivša zadrugarka

"Tako da što se toga tiče, Lunu najviše kapiram, jer su mi se veoma slične situacije desile i sa jednom i drugom stranom, posebno sa porodicom, kad se setim samo da posle Zadruge nisam htela kući da se vratim, jer sam se plašila susreta sa mojima (smeh) smatram da je njoj trenutno najteže!", zaključila je Marijana.

