DA NISAM UŠLA, OBESILA BIH SE: Luna ŠOKIRALA izjavom! Jadala se Marku zbog njega i Pešićke, pa priznala OVO! (VIDEO)

Luna Đogani objašnjavala je Marku Miljkoviću da je pratila svaki njegov korak dok nije ušla u Zadrugu i da bi se obesila da nije ušla.

"Da nisam ušla... Verovatno bih se obesila", šokirala je Luna priznanjem Marka, koji je odmah pokušao da se opravda.

"Ma, šta lupaš... Mislim da bi bilo sve u redu. Samo je trebalo čvrsto da me držiš za reč i svega što sam ti rekao, da se postaviš isto kao i ja i da čekaš taj 6. jul", rekao je Marko.

"Da... To je tako lako da kažeš. Od jednog druženja haos su mi napravili. Mogu da mislim kakvo bi druženje bilo da nisam došla. Džaba, kad ja to nisam mogla to da gledam" objašnjavala je Luna.

