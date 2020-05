ODRASLA SAM DEVEDESETIH, TAD SE ZNAO RED! Manojlovićeva nikad oštrije o poslu: Oni sami sebe guše, a ja neću to da RADIM

Radmila Manojlović odbija da "podlegne trendu izdavanja pesama na svakih mesec dana", jer smatra da to rade samo oni koji se plaše da će nestati. Kako se navodi, pevačica smatra kako pojedinci guše sami sebe takvom poslovnom taktikom, koja njoj nije ni u planu.

"Ja sam rođena osamdesetih, odrastala sam devedesetih, kada smo kupovali kasete, a kasnije i diskove. Tada se znalo da se od jednog pevača očekuje album jednom godišnje. Danas se preliva more i more kvalitetnih pesama koje ne mogu da dođu do izražaja. Ne može u jednom danu dvadeset pevača da izbaci pesmu. Sami sebe guše. Ja se borim protiv toga. Gledam da budem u trendu, da zadržim publiku. Zna se ko nama dolazi u diskoteke. Ne izdajem na mesec dana jer tako očekuju. Ja sam napravila dve godine pauze sa izdavanje. Ništa mi nije falilo. Ljudi su danas u strahu da će da nestanu ukoliko ne izbacuju često pesme. Neko ko je siguran u sebe, i ko ima dobre pesme u prošlosti, to ne treba da radi", odgovorila je Rada kada su je pitali zašto skoro nije izdala album.

foto: ATA Images

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Sonja Spasić

Kurir