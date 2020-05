ŠOK INTERVJU ACE LUKASA! Bez dlake na jeziku o Sonji, deci, novoj LJUBAVI, a onda se dotakao Lepe Brene i Saše Popovića

Aca Lukas bez dlake na jeziku otvorio je dušu i emotivno je govorio o svojoj ćerkici Viktoriji, otkrio nam u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom, ali i priznao da su mu se pomalo smučili nastupi i život u koferima, te da je vreme da se malo više posveti sebi, a na početku intervjua rekao je u svom stilu:

- Iskreno, nedostajali mi jeste, ali sam siguran da sam i ja vama. Evo, sad smo ponovo zajedno i sad ćemo da rokamo. Cenzure više nema.

U jednoj emisiji izjavio si: „Nemamo pare, molim“, a nastavak rečenice niko nije razumeo, pa si postao pravi hit na internetu. Je l’ možeš sada da otkriješ šta si tačno rekao za sve one koji te nisu razumeli?

- Evo prevoda za sve te koji nisu razumeli… Toliko su ljudi pričali pre ove situacije da nemamo za ’leba, nemamo za ovo, nemamo za ono, a kada je nastupilo vanredno stanje, opustošili su prodavnice za jedan dan, napravili redove na pumpama. E, pa ja se pitam od kojih para, kada nemamo ’leba da jedemo. Ovo je prevod za normalne ljude, a za one koji se mangupiraju je „popu*ite mi ku*ac“

Tvoje kolege su u panici zbog činjenice da će biti sve manje nastupa ili ih neće biti uopšte zbog koronavirusa. Kakav je tvoj stav po tom pitanju?

- Uopšte se ne uzbuđujem. Kako svima tako i meni, ne mogu da kukam jer bi me bilo sramota. Mnogima je gore nego što je meni, pa ćute. Bilo bi glupo da ja nešto jedem go*na. Mnogo smo radili, to je sve prokleto, tek sada to vidim kada smo svi povukli ručnu. Umetnost života je da ne budeš rob ničega, posebno ne para.

Znači, nastupi ti ne fale?

- Pa i ne baš. Moji prijatelji su pre početka ove pandemije svakog petaka išli da se provode, a ja sam, s druge strane, bio po aerodromima i nastupima, nije to poenta priče.

Kako provodiš vreme u karantinu?

- Meni je ovo dobrodošlo da ne radim. Mi, pevači, živimo od vikenda do vikenda, sve je to prokleto i te pare su proklete. Ovaj karantin mi je otvorio oči. Kada se vratimo u normalu, menjam ritam posla potpuno. Nikada više neću raditi toliko mnogo kao što sam do sada to činio.

Mnogi prave velike planove, imaš li ti neke?

- Ma kakvi, bre, planovi?! Jao, ubiću se... Odjednom nam svima fale restorani, kafići, putovanja... Ma dajte, molim vas! Evo, imam veliki plan. Biću kod kuće kao i kada je bilo uvedeno vanredno stanje. Jedino što ću sada, kada ga ukinu, moći da izlazim i kupujem cigarete noću. Eto, to će se promeniti u mom životu.

Prvi koncert sa tvoje terase bio je pun pogodak, ali i drugi je izazvao veliku pažnju jer si pevao pesme za svoju dušu. Pojedini su objavili da ga je prekinula policija?

- Oni što pričaju takve gluposti su tuženi, o njima baš ne želim da pričam.

Brena je dan posle tebe održala koncert ispred Skupštine grada Beograda, da li si to ispratio?

- Nisam gledao koncert jer ne slušam njenu muziku i imao sam neke druge, pametnije stvari da radim. S druge strane, siguran sam da je bio veliki broj ljudi koji su to ispratili jer je ona velika zvezda. Toliko od mene o Breni, ona je za mene tačka.

Kad smo kod Brene, da li postoji uslov pod kojim bi se vratio u „Zvezde Granda“?

- Mislim da je od mene bilo dosta. Nisam gledao „Zvezde Granda“ ni kada sam ja bio član žirija, a ne pratim ni sada. Otišao sam u onom trenutku kada sam pomislio da sam dosadio ljudima. Mislim da se sada manje gleda ta emisija, ne zato što mene nema nego zato što je taj format ljudima dosadio. Imao sam ja razmirice sa Sašom, ali nisam otišao zbog toga. Ne razmišljam više o tome, to je za mene jedna lepa stvar koju sam radio i tu se priča završava.

Da li viđaš ćerkicu Viktoriju?

- Ona je moja princeza, obožavam da provodim vreme sa njom. Kada su moja deca u pitanju, ništa mi nije teško. Najčešće idem ja kod nje da je ne bih mučio da dolazi kod mene i njoj ne smeta što ne izlazi napolje. Uči nemački jer ide u nemačku školu, pa joj pomažem.

Znači sada učiš sa njom?

- Tako nekako. Pomažem joj oko matematike i uživam u tome. Stalno radimo domaće zadatke.

Znači, odnos sa Sonjom je dobar, pošto se svašta pisalo?

- Sada je odličan, sve je tu super. Stalno viđam Viktoriju i to je najbitnije.

Pričalo se i da nisi plaćao alimentaciju na vreme?

- A ko to kaže? Sonja se nikada nije žalila. Ti koji to pričaju moguće da očekuju da njima plaćam, a njima ću da plaćam ku*ac.

A tvoj ljubavni život, šta se tu dešava?

- Mogu samo da kažem da sam zadovoljan.

Imaš nekoga?

- Meni je bitno da sam srećan, a vi protumačite to kako želite.

Da li se štitiš u seksu kao što se štitiš od koronavirusa?

- Da, da, sve je pod zaštitom, ne brinite (smeh).

