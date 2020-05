SANDRA NA IVICI SUZA O NASILJU KROZ KOJI JE PROŠLA! Smetalo mu je što pijem KAFU, perem veš! A evo kad će zagrliti BEBU

Manekenka Sandra Obradović pre nekoliko dana optužila je svog partnera V.B. da ju je zlostavljao i oduzeo sedmomesečnog sina, a sada je navela da iz straha dugo nije prijavljivala nasilje.

"Razlog zbog kog je počeo tako da se ponaša je taj što je on nasilnik, smetala mu je šoljica kafe, smetalo mu je što perem veš, sve mu je smetalo", rekla je Sandra.

Na pitanje voditelja zbog čega je sve do sada ćutala o nasilju, Sandra je na ivici suza odgovorila:

"Ja sam se plašila, pričao mi je da je vrlo moćan, da ima veze svuda. Iz straha nisam smela da ga prijavim", rekla je Sandra.

Sandrin sin Andrej se, podsetimo, trenutno nalazi kod oca.

"Uopšte mi nije jasno. Bila sam u socijalnoj službi na Novom Beogradu, gde sam pričala sa direktorkom, gde sam ja pitala kada mogu da uzmem moju malu bebu, koja se nije od mene odvajala. Beba je mala, ima sedam meseci. Ona mi je rekla da čekam odluku suda, To je šok za bebu. Nakon toga mi ona javlja, čula sam se sa socijalnom službom Zvezdara i možete da vidite dete ponedeljak, sreda i petak. Prvo mi kažete da ne mogu da vidim dete do suda, pa me naknadno zovete i kažete da mogu da vidim dete po nazorom socijalne službe na sat vremena, ništa mi tu nije jasno", rekla je manekenka u Novom jutru.

