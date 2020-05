POZNATE ŽENE KOJE SU ŽRTVE NASILJA: Nataša i Anabela pretučene posle POROĐAJA, Maja Marijana godinama trpela batine!

Nasilje u porodici je sve češće, a svedoci smo da od njega nisu zaštićene ni javne ličnosti, uglavnom žene. Nataša Bekvalac 2018. pretrpela je nasilje od suprugaLuke Lazukića, samo nekoliko dana nakon rođenja ćerke. Pevačica je slučaj odmah prijavila policiji i otišla u Urgentni centar, a fotografije njenih modrica šokirale su Srbiju.

foto: Printscreen

Prvi osnovni sud u Beogradu osudio je Luku na uslovnu kaznu od osam meseci zatvora, s rokom provere od tri godine zbog porodičnog nasilja nad bivšom suprugom. Sud mu je takođe produžio meru zabrane prilaska pevačici.

foto: Marina Lopičić, Privatna Arhiva

Anabela Atijas odavno je priznala da je bila žrtva nasilja za vreme braka s Gagijem Đoganijem, a sada se u "Zadruzi" često priseća detalja svega što je proživela.

foto: Printscreen

- Imam bebu od 15 dana, on mene tuče. Tukao me je do te mere da sam morala da idem na magnetne rezonance da vidim da li mi je polomljena lobanja. Tukao me je 17 godina ko vola u kupusu. Modrice sam krila maskama koje sam nabavljala iz pozorišta. Bacao me u živu ogradu, na žicu, nasred auto-puta u Makedoniji i očekivao da takva idem da pevam - rekla je između ostalog pevačica. Veliki broj žena koje trpe nasilje nadaju se da će se njihovi partneri promeniti, pa im daju drugu šansu. Baš kao i Maja Marijana.

foto: Damir Dervišagić

Nju je u maju 2013. pretukao suprug Mladen Šmakić. Kada je stigla u bolnicu, Marijana je izgledala stravično. Lice joj je bilo oteklo i jedva je pričala zbog povreda vilice i usana. Imala je nagnječenje jagodičnih kostiju i lobanje, masnice i podlive na licu. U medijima su se pojavili navodi da je i ranije dolazilo do sukoba između supružnika. Pevačica je zbog deteta rešila da Mladenu pruži drugu šansu i nije ga prijavila, ali ga je posle ostavila.

Sandra Obradović

Prijavila za nasilje oca svog deteta

Manekenka je prošle subote završila na trežnjenju u policiji posle sukoba s bivšim partnerom Vladimirom Babićem, s kojim ima sedmomesečnog sina. Sandra je optužila oca svog deteta da ju je dve godine tukao, čak i dok je bila trudna, a fotografije modrica i prijave za nasilje dostavila je medijima.

foto: Privatna arhiva

- Nasilje je počelo dok sam bila u drugom stanju. Više puta sam završavala u "Narodnom frontu" i mogla sam prevremeno da se porodim jer mi je trudnoća bila rizična zbog batina. S vremenom je postajalo sve gore, dešavalo se da me udara dok dete držim u naručju - rekla je Sandra, koja je preksinoć došla ispred Vladimirovog stana na Zvezdari kako bi uzela svoje dete, ali to je prošlo bezuspešno, jer navodno otac ima privremeno starateljstvo nad dečakom, iako Sandra tvrdi suprotno.

Slađana Milošević

Prijavila bivšeg, pa ga uhapsili

Krajem marta ove godine Slađana Milošević prijavila je partnera Igora Stankovića za nasilje, nakon čega je on uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Slađani su tada u Urgentnom centru ustanovljene lakše telesne povrede, a Igor je nasilje demantovao u policiji, kao i da je bio s njom u emotivnoj vezi.

foto: Printscreen

Branio se da su se njih dvoje sporečkali oko njegovog telefona i da ju ju tada odgurnuo, nakon čega je pala u kupatilu. Ona je pak demantovala njegove tvrdnje.

Ana Marija Žujović

Nasilnik pobegao od pravde

Fitnes instruktorka je 2015. godine prijavila voditelja Vladimira Stanojevića za nasilje koje se odigralo u njenom stanu.

foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović

- Nisam Rijana, ali nisi ni ti Kris Braun - napisala je ona na Fejsbuku uz fotografiju modrice i šokirala svoje prijatelje. Stanojević je oko tri časa posle ponoći bez najave došao u njen stan i pretukao je. Žujovićeva je imala brojne telesne povrede. Stanojević je ubrzo otišao u Ameriku, i više se u domovinu nije vraćao. Ukoliko se pojavi u Srbiji, odmah će biti uhapšen, a fitnes instruktorka ne odustaje od pravde.

Mia Borisavljević

Dobila udarce, ali nije ćutala

Mia je 2014. godine prijavila policiji da ju je Nikola Minić, s kojim je ranije bila u vezi, pratio kolima do njene zgrade, upao u njen automobil i više puta je udario.

foto: Tamara Trajković

Posle napada ona je prijavila Minića policiji i otišla na pregled kako bi joj dokumentovali povrede. Pevačica je ispričala i da joj je on krajem 2011. udario nekoliko šamara jer mu se činilo da je flertovala s nekim.

Mina Lazarević

Muž je udario, pa pucao

Glumicu je u stanu na Zvezdari gde su živeli s dvoje dece pretukao tadašnji suprug, baletan Goran Stanić 2015.

foto: Damir Dervišagić

Nakon što ju je udario, zapucao je iz automatske puške s terase, pa su komšije pozvale policiju, koja je kod njega pronašla još jedan komad oružja i kapisle za detonator. Baletan je tada priznao krivicu, a sa sudom se nagodio da u kućnom pritvoru, uz elektronski nadzor, provede godinu dana.

Ivana Stamenković Sindi

Tukao je, a dobio starateljstvo nad detetom

Nakon što joj je sud oduzeo ćerku Petru i starateljstvo dodelio njenom bivšem mužu Nikoli Pavloviću, Ivana Stamenković Sindi otkrila je da je tokom braka bila žrtva porodičnog nasilja.

foto: ATA Images

Na osnovu izveštaja sudskog veštaka, zapisnika o kliničkom pregledu iz Instituta za sudsku medicinu i fotografija s podlivima na licu, utvrđeno je da je Ivani bivši muž 12. februara 2012. naneo lakše telesne povrede.

Goca Tržan

Bivši joj probio bubnu opnu

Pevačica je priznala da je trpela nasilje bivšeg partnera, koji ju je čak i prisluškivao.

foto: Printscreen/Ami G

- Prvi put kad je to uradio, nisam ga ostavila, ali kad se ponovilo, jesam. Udario me je i probio mi bubnu opnu. Ne želim toga da se sećam, ali dobro je da se zna, jer se takve stvari dešavaju i o njima ne treba ćutati - rekla je Goca.

Kurir.rs/ J. S. /Foto: ATA Images

Kurir