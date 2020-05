TI SI MAJKA KOJA JE POKAZALA KAKO SE BORI ZA DETE! Anabela s KNEDLOM U GRLU slušala o svojoj SUDBINI, Gagi odmah SKOČIO

Mima Živković, koju je za gazdupostavila Miona Jovanović, obratila se Anabeli Atijas sa rečima podrške, a onda osudila Marka Miljkovića nazivajući ga manipulatorom.

"Ja ću sada iskreno da ti kažem sve što mislim. Ti si meni toliko simpatična, ti mene toliko razumeš. Ti si za mene jedna majka koja je pokazala kako treba da se bori za svoje dete. Ono najgore su izvukli iz tebe i ja te razumem. Mislim da si puna pozitivne energije. Mislim da nikada nisi dobila zauzvrat prijateljstvo kako si zaslužila. Mislim da možeš da se družiš sa osobama od 20 do 70 godina. Neću da ti ništa zameram. Potpuno se slažem s tobom. Slažem se da Marko manipuliše Lunom i mislim da to nije ljubav, to je više ljubav prema sebi. Najviše me zabolelo ono za Ninu, Gagi je prećutao i to je katastrofa", govorila je Mima Anabeli.

"Ja nisam prećutao! Ne razumem to!", pobudio se Gagi.

"Kragujevački zet! Ti si Mima najbolji zet na svetu! Hoćeš cigarete, Mima? Mimice, evo cigare! Kragujevački zete", rekao je Marko.

