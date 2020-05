DA SI MI ZET, PLJUNULA BIH TE! Mima OSUDILA Marka zbog Nine, on joj uzvratio: Ja sam lud i POREMEĆEN, opet ću to URADITI

Mima Živković nije štedela Marka Miljkovića kom je poručila da nije trebao da govori one stvari o Nini Đogani, sestri svoje devojke Lune. Mima je Miljkoviću poručila i kako manipuliše sa Lunom.

foto: Printscreen/Youtube

"Što se tiče Marka Miljkovića on je osoba koja po meni radi neke stvari koje su katastrofa. Situacija koja je meni bila odvratna i katastrofalna je kada je izjavio za Ninu da nije imala pare i da joj je on odneo. Meni je najžalije te devojčice. Duša me boli. Ti praviš greške koje rade loši i odvratni ljudi. Ti to sebi ne bi smeo da dozvoliš. Što da joj se smeju? Devojčica ima 15 godina. Pogotovu, ona je dete poznatih roditelja. Rekao si to, nisi se izvinio, ja da si mi zet ja bih te pljunula, ne bih te u životu pogledala. Ne znam šta ti je bilo, ona je mlada, ipak je ona sestra tvoje devojke. Ninu treba da gledaš kao da ti je rođena sestra. Ti si kriv. Mislim da si ti sa Lunom jer si navikao da imaš nekoga pod kontrolom, nad njom imaš veliku vrstu manipulacije. Trenutno mislim da si ti za Jelenu Pešić. Vašoj vezi fali ljubav. Vidimo Lunu koliko je srećna i zadovoljna. Poptuno razumem Anabelu" pričala je Mima, Marku.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam lud i poremećen. Jesam, kriv sam i uradiću opet, čim se nisam izvinio. Biću sve gori i gori. Odmah treba da se mešaš, a ne da mi mesec dana tražiš cigare i ćutiš, a onda kažeš: "Bio si loš". Luna mi daje zeleno svetlo za te stvari. Budi iskrena jedno u životu, ne volim licemere. Nemoj da mi se čepaš mesec dana, a ne: "Marko, daj cigaru jednu"rekao je Marko.

"Pa dala sam ti i pivo od Jelene Pešić! Šta ćemo sad? Otvorio si i nasmejao si se. Prihvati kritiku! Nisam imala potrebu da ti kažem! Mislim da sebi činiš najveću greš", rekla je ona.

Kurir.rs / M.M.

Kurir