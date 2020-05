ŠOK INTERVJU SANDRE OBRADOVIĆ! Prve batine sam dobila u ČETVRTOM MESECU TRUDNOĆE?! Pretio je i da će me UBITI!

Manekenka i bivša učesnica "Farme" Sandra Obradović poslednjih dana proživljava pravi pakao, pošto je otkrila da ju je nevenčani suprug V. B. više puta tukao, a nedavno joj je i, navodi se, oduzeo njihovog sedmomesečnog sina Andreja. Ona je u jednom šok intervjuu za domaće medije istakla da je zlostavljanje počelo dok je još bila u četvrtom mesecu trudnoće i tvrdi da je zbog batina mogla da izgubi bebu.

"Dok smo se zabavljali nije pokazivao znake nasilništva. Predstavio mi se kao dečko koji se bavi građevinom. Da sam znala kakav je, ne bih planirala zajednički život i napravila bebu sa njim", počela je Sandra.

Kada si prvi put dobila batine?

"U četvrtom mesecu trudnoće! Udarao me je svuda, pa i po stomaku. Više puta sam posle njegovih batina završavala u bolnici 'Narodni front'. Trudnoća mi je postala rizična, pa sam se prevremeno i porodila."

Zašto si ćutala do sada?

"Bila sam pod velikim stresom, jer mi je jedini prioritet bio da rodim živu i zdravu bebu. On je radio sve da me distancira od celog sveta. Čak mi je slomio telefon i laptop, pokušavajući da me odvoji od svake osobe koja je mogla da mi pomogne. Zabranio je da mi dolaze drugarice, kojima sam ispričala šta mi se dešava."

Šta su te one savetovale kada su saznale da te partner bije?

"Da ga odmah prijavim, ali sam se plašila. Pretio mi je da će me ubiti, uzeti mi dete, da će me svima predstaviti kao najgoru osobu. Tvrdio je da je moćan i da to može da uradi."

Zbog čega te je najčešće tukao?

"Smetalo mu je sve što radim. Od toga kako sam ostavila šoljicu kafe, zašto sam upalila mašinu za veš, što spremam hranu u stanu, do toga što kupujem krevetac i opremam sobu za bebu pre porođaja... Nije mu bio potreban razlog za iživljavanje. Ali ono što je bilo gore od fizičkog jeste psihičko nasilje. Tokom trudnoće, a i kasnije, konstantno me je vređao, ponižavao, omalovažavao i izgovarao gnusne stvari."

Plašiš li se za svoj život sada kada si sve iznela u javnost?

"Samo se plašim za život svoje bebe, koja nije pored mene. Andrejev život pored oca je veoma rizičan. Verujem u našu državu i verujem da će mene i bebu zaštititi na pravi način, kako i nalaže naš zakon o porodici. Ovim putem želim da se obratim svim žrtvama nasilja da moju situaciju dožive kao alarmantnu, da uče iz mojih grešaka, da imaju hrabrosti da reaguju istog trenutka i prijave nasilje bez straha."

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs, M.G/Informer/Foto: Marina Lopičić

Kurir