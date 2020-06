DEDA MAJE MARINKOVIĆ U NALETU BESA POLOMIO TV! A tata Taki ne prestaje da plače: Tek da čujete kako priča O JANJUŠU!

Otac Maje Marinković, čuveni Taki, proživljava pakao otkako je njegova naslednica ozvaničila rijaliti romansu sa oženjenim Markom Janjuševićem. Kako trenutno stvari stoje, njega ne interesuje plasman niti njena zarada, sve što želi je da se njegova mezimica vrati svojoj kući.

Kako se navodi, on noćima ne spava, a suze ne može da zaustavi. Besan je i ljut, ne može da veruje da je njegova ćerka tako nešto uradila i u više navrata mu je padalo na pamet da "uđe u televizor da bi pomogao svojoj ćerki". Takijev tata je, kako se dalje navodi, polomio televizor sa štakom jer nije više mogao da gleda kako mu unuka plače.

"Neka se svako postavi u ulozi roditelja kako gleda svoje dete kome ne može da pomogne, eto tako bih vam najjednostavnije objasnio kako se osećam. Ipak, ona je jedinica i odgajio sam je od 15 meseci, tako da se svaki put potresem", rekao je on, pa dodao: "Mnogo plače, izgubiće sve živce, šta posle da radi?"

"O Janjušu stvarno nemam šta da kažem. On je za sve kriv, u stvari oboje su krivi, ali on sada pokušava da se izvuče, a uništio mi je porodicu. Kako svoju, tako i moju."

Na pitanje da li je u nekom trenutku imao pozitivno mišljenje o Janjušu, izjavio je:

"Nisam, nikad! On je za debeo novac ušao u "Zadrugu" i sad ne može da se strpi par meseci. Ovako kada stoji pored nje on je bezosećajan, kao kamen je", zaključio je on.

