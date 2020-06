NE BIH MOGLA DA BUDEM SAMOHRANA MAJKA! Zorana nikad iskrenije o planovima za budućnost: A evo kome planira da RODI DETE!

Zorana Jovanović, blogerka poznatija kao Zorannah, otkrila je da ne želi da zasniva porodicu po svaku cenu.

"Kada bude trebalo da se desi, desiće se. Ja smatram da dete treba da dođe kada se pojavi neko sa kim želiš dete, a ne zato što je to sada 'must have'. To je stvar zajednice", ispričala je ona, ali nije se tu zaustavljala.

"Ne bih mogla da budem samohrana majka, jer želim da rodim dete muškarcu kog volim, a ne samo da bih postala majka", dodala je ona.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/DeToxic/Foto: Damir Dervišagić

