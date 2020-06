TAŠKETA SI POKVARILA, PA SAD KVARIŠ I NJIH?! Viki Miljković u suzama zbog Bosanca, a onda više nisu progovorili NI REČ?!

Viki Miljković navodno je napustila snimanje zbog oštrih reči Dragana Stojkovića Bosanca, koje su je čak ostavile i u suzama. On joj je u jednoj raspravi rekao da kvari kandidate kojima je mentor kao što je to učinila i sa svojim mužem Tašketom, prenose domaći mediji pisanje Stara. Pošto je video "koliko je sati" on joj se svakako izvinio, ali šteta je već bila naneta.

"Viki, ti ne znaš da spremiš kandidata, a pokvarila si i Tašketa. Počela si da uništavaš odlične Grandove kandidate!", navodno je izjavio Bosanac i doveo Viki do suza.

"Toliko je bilo napeto i neprijatno nakon te Bosančeve izjave da je Viki zamolila Sašu Popovića za pauzu, a zatim je otišla u šminkernicu i počela da plače. Tada joj je Snežana Đurišić prišla i pokušala da je uteši rekavši da se Bosanac šalio i da on to sigurno ne misli ozbiljno. Tek nakon pola sata Viki se malo pribrala, pa je otišla do kolege i rekla mu da nije u redu da tako s njom razgovara. Bosanac je video koliko ima sati, a i Sneža mu je rekla da je Viki plakala, pa joj se izvinio i rekao da će da vodi računa o tome kako joj se obraća ubuduće. Do kraja emisije skoro da nisu ni komunicirali međusobno, a kada su imali pauzu za ručak, Viki ga je sve vreme ignorisala, jako je naljutio njegov komentar. Bosanac je pitao Popovića da taj momenat izbaci u montaži, ali je Viki rekla da nema potrebe za tim, da treba da se emituje i da svi čuju njegovo izlaganje", ispričao je izvor sa lica mesta pa dodao:

"Viki je sada malo emotivnija nego inače, jer svi znate da je izgubila majku i koliko god da ona izgleda jako, ipak je sve to boli i malo joj fali da se rasplače."

