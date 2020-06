TANJA SAVIĆ SVE VREME PROVODI U RODNOM SELU RADINAC! A evo šta joj je sa brakom i decom: Pevačica otvorila DUŠU!

Tanji Savić i te kako teško pada to što svoje sinove Maksima i Đorđa ne može da zagrli, već ih samo pozdravlja putem video-poziva. Njen suprug Dušan Jovančević naslednike je odveo sa sobom u Australiju, a ona zbog situacije sa koronovirusom ne može da putuje.

Sve svoje vreme provodi u rodnom selu Radinac kraj Smedereva, maštajući o trenutku kada će se ponovo naći na istom mestu sa svojim mezimcima.

"Od dece sam razdvojena dva meseca i bitno mi je samo da ih zagrlim, jedva čekam taj trenutak. Svaki dan se čujem sa sinovima putem video-poziva, pričam im sve što se dešava ovde, a oni meni šta se dešava tamo, kako provode vreme i šta rade. Mnogo mi nedostaju, zasmeju me i preko telefona, ali nije to to kao kad sam ja uz njih. Avioni ne lete sada, tako da mi je uskraćeno da zagrlim decu. Biću strpljiva, nadam se da ću nekako otići za Australiju i da će se ovo sa koronom uskoro rešiti", ispričala je Tanja i otkrila da i pored sve tuge koju oseća ne dozvoljava sebi da se rasplače pred decom.

"Rasplačem se često kad sam sama, ali nikada pred njima, da oni to vide i osete. Baš mi nedostaju. Teško je i njima, ali oni su dečaci, pa prikrivaju to svoje nezadovoljstvo i taj nedostatak majke. Već znaju da ćemo se čuti svakog dana, uvek u neko određeno vreme, zbog vremenske zone. Pokušam da im nadomestim to što nisam pored njih, stalno govorim: 'Dođite, mama vas čeka, mama sređuje kuću.' Trudim se da ostanem jaka", sa setom u glasu rekla je pevačica i istakla da joj je najbitnije da su joj sinovi zdravi i da ne pate dok borave u Australiji.

"Iskreno, nije mi važno šta se piše i šta izlazi o meni. Ono o čemu stalno mislim jesu moja deca. Bitno mi je da su dobro, da imaju sve što im treba, da im po glasu čujem da ne pate. Ostalo sve bude i prođe, samo da mi je njih da vidim."

Ono što pevačici ovih dana uspeva da vrati osmeh na lice je mali kućni ljubimac, kojeg jedva čeka da odvede svojim naslednicima.

"Imamo i novog člana naše porodice kojeg jedva čekam da vide, mala kuca, mali maltezer je kod mene. Pokazujem im ga preko kamere i njima se jako dopada, želeli su da imaju ljubimca", zaključila je Tanja, koja zbog vanrednog stanja nije mogla da otputuje u Australiju, jer nema državljanstvo te zemlje.

Tanja otkriva i da tamo nije ispunjena i da bi volela da ostane u Srbiji, ali da prema suprugu i dan-danas gaji emocije:

"Život u Australiji mi se ne dopada, više volim Srbiju, ovo je moja domovina, ovde mi je porodica, prijatelji, ovde sam izgradila i karijeru od koje još uvek ne želim da odustanem. Što se mog braka i Dušana tiče, on mora da odluči neke stvari. Volimo se i dalje, teško nam je pala razdvojenost, ali ja u Australiji nisam srećna."

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: ATA Images

