PRESTALI SU DA ME PITAJU KADA ĆU DOĆI... Tanja Savić se rasplakala u emisiji dok je govorila o BRAKU I DECI! SLOMLJENA!

Tanja Savić je odlučila da kaže nešto više o svom braku sa Dušanom Jovančevićem, ali suze su je sprečile.

"Ignorišem sve što se piše o mom braku. Više mi nije važno šta izlazi o meni. Bitno mi je samo da zagrlim svoju decu. To mi je jedino bitno. Dva meseca smo razdvojeni", poručila je Tanja.

"Sad nam je stigao novi član porodice, mala kuca, mali maltezer. Svaki dan se čujem sa sinovima putem video-poziva, pa im ga pokazujem, što im je baš zabavno. Igramo se, smejemo se, ali nije to to. To nije živ pristup", dodala je Savićeva.

"Baš mi nedostaju. Teško je i njima, ali oni su dečaci, pa prikrivaju to svoje nezadovoljstvo i taj nedostatak majke. Prestali su da me pitaju kad ću doći. Prvih mesec dana su me samo to pitali, a u jednom momentu je to prestalo. Ja im stalno govorim: "Dođite, mama vas čeka, mama sređuje kuću". Uvek sam želela da im stvorim dom, da im napravim kuću, da imamo lepu porodicu, ali jednostavno promenile su se okolnosti... I nekako...", pokušala je da završi pevačica rečenicu za "IDJTV", ali nije mogla od suza, te je samo dodala: "Zdravo je plakati".

