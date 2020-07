DA SE KOMPROMITUJEM? NE DOLAZI U OBZIR! Taki Janjuša ne može ni da smisli: A evo šta se desilo kad je ćerku ODVEO KUĆI!

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, i dalje ne želi ni da čuje za ćerkinu vezu s oženjenim Markom Janjuševićem. Kako je istakao, s njim nije razgovarao, kao i sa ćerkom. Pošto su stigli kući, on je otišao u jednu a ona u drugu sobu, a i nisu bili sami.

"Nismo još ništa pričali, ona je otišla u svoju sobu, ja u svoju... A tu su nam bili prijatelji, pa to što imamo da pričamo nije bilo za svačije uši. Rijaliti je gotov, sada svako mora da krene svojim putem, ona da se posveti svojoj karijeri. Videla je da je pogrešila", rekao je on, pa nastavio:

"Nije ona svesna koliko me je povredila. Krivo joj je, izvinjavala mi se, kaže: 'Zatvoren je prostor, shvati me, desilo se.' Kaže da je tamo sasvim drugi život, da je to bilo jače od njih... Videli ste tamo šta joj je radio, koliko ju je ponižavao, vređao i sputavao, a ona je sve mogla sama da izgura, kao i prošli put", siguran je Taki.

Sa Janjušem sinoć nije razgovarao, niti planira.

"Taman posla da priđe! To ne dolazi u obzir, da se ja kompromitujem. Sa njim nema mništa niti ću imati. Nema više od tog posla ništa... Ja njega očima ne mogu da vidim - kaže Taki i poručuje nesuđenom zetu da treba da se vrati ženi."

"Ja ipak želim da oni nastave svoj život. Šta je bilo bilo je, makar zbog tog deteta. I Maja je dete razvedenih roditelja, ni ta devojčica ništa nije kriva i teško je to, da odrasta s razdvojenim roditeljima... Ja znam kako je to", zaključio je on.

