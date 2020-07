TAKI OTKRIO ŠTA MAJU ČEKA POSLE VEZE S OŽENJENIM U RIJALITIJU! A Janjuš neka se vrati svojoj porodici ako je NORMALAN!

Radomir Marinković Taki sa velikim nestrpljenjem sačekaće ćerku Maju Marinković po izlasku iz Bele kuće "Zadruge" u superfinalnoj večeri. Kako je objasnio za domaće medije - njenu vezu s oženjenim ne podržava, niti će, te će sa njom i te kako porazgovarati pošto budu došli svojoj kući.

Što se Janjuša tiče - nada se da će se on vratiti svojoj porodici "ako je normalan", te da njegova ćerka može slobodno nastaviti svojim putem.

"Ja to ne podržavam, niti ću ikad podržati. Ja sam se više puta oglasio, to ne dolazi u obzir. Posle ovoga, to je kraj. Maja ide nekim drugim putem, on ipak ima ženu i dete, mora da se vrati svojoj porodici, ako je normalan, ako nije neka nastavi tako... Od tog posla nema ništa. Njena majka isto na to gleda kao i ja, kao i svako normalan što bi reagovao. Postoji velika razlika i u godinama, ona je počela neku muzičku karijeru, on je sputava, vidite da je on ljubomoran. Od tog posla nema ništa kad izađu u realnost. Maja je sve rekla na poligrafu, on je nju zavlačio, folirao i na kraju ispalo je da Maja nije lažov", rekao je Taki pa dodao:

"Razočarala me je, ali ona je moje dete, šta god da je uradila, ona je moja. Ali ja tu vezu ne podržavam niti ću ikad podržati, to ne dolazi u obzir. Naravno da ću joj oprostiti, ja ću da zagrlim svoje dete, ali idemo kući, tu je mama, kumovi, obavićemo jedan ozbiljan temeljan razgovor. Ne znam šta ću joj prvo reći, samo ću da je zagrlim, ipak je nisam video sedam, osam meseci, moje je dete, mlada je, pogrešila je, neka izvine ovaj narod, oprostite joj. Mladost, išla je srcem, zaljubila se i pogrešila", zaključio je on.

