EVO KAKO SADA ŽIVI ERMINA PAŠOVIĆ! Otac za nju više neće ni da čuje: Posle Zadruge je samo ONI sačekali u stanu!

Ermina Pašović u "Zadrugu 3" ušla je kao devojka Baneta Čolaka, a izašla kao ozbiljan rijaliti igrač koji je uspeo mnogima da pomrsi konce. Ipak, kako je navodno i slutila, otac je se posle svega odrekao, a majka joj je mnogo šta zamerila.

"Sve što sam govorila, to me je i dočekalo – za oca ne postojim, odrekao me se, ne želi kontakt sa mnom, nisam ga ni videla ni čula. Nisam pokušala da stupim u kontakt s njim, niti ću. Ja njega najbolje poznajem, ništa ne bih dobila od toga...Tetka je došla s bratom po mene na aerodrom, u stanu su me čekali mama i sin, to je bilo jako, jako emotivno baš... Naravno, mama ko mama – sve mi živo zamerila, svaku psovku. Ostalo, naišla sam samo na pozitivne komentare i na društvenim mrežama i uživo, svuda, gde god sam išla. Strah me je bilo šta će biti napolju, ali sve je top. Znate kako, 'Zadruga' me je promenila, 33 godina sam radila sve kako su želeli moji roditelji, ali ne... Sada želim da živim svoj život, ko me podržava – podržava, ko ne, šta ću. Čudno se i ja osećam", objasnila je ona po izlasku.

Nešto zatim, bivša zadrugarka rešila je da za javnost otvori vrata svog životnog prostora, koji deli sa sinom Kanom i svojim psima. Dom je u potpunosti uređen po njenom ukusu.

Najviše vremena, pak, voli da provodi u dvorištu - jer je ono njena prava oaza mira.

Svuda po kući mogu se videti fotografije njenih pasa, budući da se time i privatno bavi, o čemu je i pričala tokom boravka na rijaliti imanju u Šimanovcima. Pehari i fotografije sa takmičenja, kao i sa sinom Kanom krase ceo Erminin dom, a prostorom se prosežu pastelne boje. Roze i siva dominiraju.

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Instagram screenshot

