ZNA SVE! KUVA, SPEMA, ČISTI Goca bez dlake o Mirkovoj devojci a ono što kaže o Bjaninom useljenu u vilu u Surčinu je ŠOK

Mirko Šijan uživa u ljubavi saBojanom, sestrom Cecine snajke Bogdane, a kako deluje, veza je ozbiljna. Kako Goca otkriva, prezadovoljna je sinovim izborom, tvrdi da je Bojana prava domaćica i da joj svakodnevno pomaže oko kuvanja i spremanja.

Mirko Šijan i Bojana Rodić više ne kriju svoju ljubav, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, ni dan ne provedu razdvojeni. Goca Božinovska kaže da je posebno srećna kada vidi koliko je njihov odnos iskren, te da ju je mlada Rodićka osvojila dobrim vaspitanjem.

- Bojana je jedno divno i lepo dete, mnogo je lepo vaspitana. Sve ume da radi po kući, vredna je, ma kao čigra. Nikad iza sebe neće ostaviti prljavu čašu, tanjir, rastureno nešto, prava je domaćica. Ume i da skuva, spremi, ama baš sve. Kao da ima 50 godina, eto takvo umeće poseduje, vidi se da potiče iz jedne dobre porodice. Mnogo mi se dopada, prava je devojka za mog Mirka. Ne razdvajaju se, pitaju me je li se uselila kod nas, pa šta to znači? Jeste se uselila, u našoj je kući stalno, u vezi je sa Mirkom, što i da ne bude? Nije to ništa loše - priča folkerka i otkriva da golupčićima savetuje samo da svoj odnos dobro čuvaju:

- Deca se stvarno i iskreno vole, to se po njima odmah vidi. Ja sam ih savetovala da se trude da tu ljubav sačuvaju od svega, da ne dozvole da im neko pokvari. Vidim da je i Mirku lepo, smirio se, baš su srećni zajedno. Ne odvajaju se jedno od drugog, tu su na bazenu, druže se - priča ona i dodaje da im je pandemija poremetila planove:

- Meni puno nedostaju prijatelji, ne okupljamo se tokom korone, svi smo zatvoreni. Jedino mi je dolazila Zlata i njen sin, Bojanina sestra. Volim da vidim da deca uživaju, naprave oni sebi ugođaj. Imaju sve što im treba, mada i ne traže mnogo.

Na pitanje da li bi volela da se Mirko oženi Bojanom i da uskoro postane baka, Goca sa osmehom kaže:

- Ima vremena, polako. Što se mene tiče, što da ne. Volela bih da mi Bojana bude snajka. Bitno mi je da su oni srećni i da se vole! Mirko je prema njoj pravi džentlmen, ni njemu ništa nije teško da uradi. Kažem vam, ljubav je to, a ja mogu samo da ih podržim.

U domu Božinovske već neko vreme radovi su u punom jeku, a folkerka kaže da su majstori tu svakodnevno, te da se trudi da na kući uskoro završi sve popravke.

- Renoviramo i popravljamo celu kuću, već mesecima su mi majstori tu. Stalno nešto izmišljam, ali poslu nikad kraja. Sad gletujemo plafone u nekim sobama, Bojana mi je desna ruka. Sama se seti sve da uradi, bez da joj išta zatražim. Mnogo puta joj kažem: “Sedi, dete, odmori, nokte ćeš da pokvariš”, a ona mi kaže: “Nije mi teško, da se ne dosađujem i ja” - zaključila je Goca za “Blic”.

Mirko zbog Bojane odrešio kesu Mirko voli da ugodi svojoj lepoj izabraici, pa joj neretko priprema razna iznenađnja. Šijan, koji voli da uživa u luksuzu, nedavno je poveo svoju dragu na jahtu na reku, gde su se provodili uz dobru hranu i piće, a svoje lepe trenutke svakodnevno dele sa pratiocima na društvenim mrežama. Gocin naslednik je nedavno Bojanu u izlazak poveo u iznajmljenoj limuzini u kojoj su uživali i veselili se. Rodićeva je za tu priliku odabrala izazovnu haljinu sa dubokim dekolteom, a njen dragi je svoj stajling u crno-beloj kombinaciji uklopio sa njom. Deluje da Mirku nije žao da odreši kesu za svoju izabranicu, kao i da je među njima iz dana u dan ljubav sve veća. View this post on Instagram 🕊 A post shared by Bojana Rodic (@bojana__rodic) on Nov 8, 2019 at 7:56am PST

