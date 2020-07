ALEN BEZ DLAKE NA JEZIKU O KOLEGAMA! Ja NIŠTA nisam uštedeo PA GURAM NAPRED, a njima fali poniznosti!

Kako kod nas, pa tako i u regionu - brojni nastupi, koncerti i festivali otkazani su zbog situacije sa koronavirusom, što je pojedinim zvezdama izuzetno teško palo. U Hrvatskoj se poznati već danima javno "prepucavaju" zbog ovoga, a po tom pitanju oglasio se i Alen Vitasović. Muzičar nije pevačima, kao neki prethodnih dana, savetovao da počnu da sade krompir, ali se osvrnuo na, kako sam kaže, bahatost velikih zvezda, pišu tamošnji mediji.

"Lično nisam ništa uštedeo. Iznenadilo me, mislio sam da će kraće trajati. Pet meseci posta. Svirao sam uvek za umerenu cenu, svugde, na velikim i najvećim koncertima. Redovno sam plaćao prateći bend, razglas, svetlo, prevoz i još sto stvari. Ulagao u opremu. Pomalo sam se čudio zašto desetak uvek istih i privilegovanih izvođača, pogotovo iz medija, ima ogromne honorare za nastup. Oko 15, 20 hiljada evra i više. Sad nemaju gde da sviraju zbog ove situacije. Nisu prilagođeni raznim stilovima nastupa. Samo veliki koncerti, arene... I nisu skromni nego bahati. Ja, kao i neke moje kolege, mogu nastupati sam na klaviru ili gitari. Duet ili trio, 'anplagd', s bendom ili orkestrom. Za 5 ljudi, 20 ljudi, 100, 1000, 10.000... Bez poniženja jer tako radim 40 godina. Nekim "zvezdama" fali poniznosti i neprilagođeni su. Treba izdržati. Srećan sam s malim stvarima. I sa svoje dvoje dece koje sam odgajio 'samo' glasom, sviranjem s 10 prstiju, radom, školovanjem, ulaganjem. Samo sam to radio 40 godina. Iako je bilo jako teških dana, izdržao sam pa ću i ovo ako bude zdravlja", poručio je on.

Kako se dalje navodi, jedna od najglasnijih kada je nezadovoljstvo ovakvom situacijom u pitanju je Nina Badrić, koja je u jednom snimku na društvenim mrežama tražila pomoć. Oko pomoći za spas radnih mesta u industriji angažovala se poprilično žustro i Indira Levak, a Toni Cetinski je, s druge strane, poručio kolegama da "iskuliraju" jer još dugo neće zarađivati kao ranije te da se okrenu "malim stvarima", potencijalno i drugim zanimacijama.

