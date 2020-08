ČAK NORIS IZ BARA POKUŠAVA DA PREBACI LOPTU U MOJE DVORIŠTE?! Lepi Mića nikad brutalniji: Štitio sam ga, a sad mu SMETAM

Vladimir Tomović komentarišući aktuelna dešavanja, te između ostalog i Kristijana Golubovića, kao i njegove prozivke, potkačio je nekadašnjeg cimera iz "Zadurge" Lepog Miću, na šta mu on nikako nije ostao dužan.

"Sve stavlja u isti koš, sve komentariše ružno, a svi mu se uvlače. Da je Miću neko drugi prozvao, on bi osuo drvlje i kamenje. Nazvao te kelnerom iz Bosne, reci mu, a ne da se povlačiš!" rekao je Tomović na temu prozivki između Kristijana i Lepog Miće u "Amneziji", koju vodi bivši zadrugar Bora Santana.

Pevač nije ostao imun na ove komentare, pa je odmah odgovorio u svom stilu.

"Čak Noris iz Bara se ufurao u svoju ulogu! Kristijan me nije komentarisao na nekulturan i prost način, tako da nisam imao potrebe ni ja njemu drugačije da odgovorim. Mislim da Tomović pokušava da prebaci loptu u moje dvorište, jer zapravo on ne sme da se zameri Kristijanu, pa je išao linijom manjeg otpora, vodeći se principom - bolje da se zameri meni, nego njemu. Boli ga Mića, zato mi se i suprotstavljao u 'Zadruzi', zato što nije mogao da bude dominantan u odnosu na mene", rekao je Mića.

"Ja imam autoritet, a to ne predstavlja igranje sa osam devojaka istovremeno. Zamislite koliko ja njemu smetam, kad je on mojim drugaricama iz rijalitija branio da pričaju sa mnom. Ali to gde sam ja, a gde on, govori i činjenica da sam ja rijaliti napustio u julu, a njega ispratio mnogo pre! Tako će uvek biti. Ako želi da bude veliki i hrabar, to neka bude u ringu, ne da se iživljava nad ljudima u rijalitiju. Podsetio bih ga samo na 'Zadrugu 2', kada sam bio uz njega i štitio ga", dodao je on.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Sonja Spasić

Kurir