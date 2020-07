TOMOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO KRISTIJANU: Svi mu se uvlače, misle da je AUTORITET! A tek šta je rekao za Karića i Mensura!

Vladimir Tomović, nekadašnji zadrugar, je prokomentarisao svoj emotivni status i odnos sa sada već bivšom devojkom, a onda pričao o Kristijanu Goluboviću.

foto: Printscreen/Magazin In

Vladimir je prokomentarisao i svoj emotivni status i odnos sa bivšom devojkom.

"Posle rijalitija smo bili 2 meseca, u prijateljskom smo odnosu, ali nismo u vezi. Nije to ništa bila normalno, nisam očekivao da će me neko čekati na 2 meseca. Ja da sam ostao u rijalitiju bilo bi svašta"

Otkrio da li planira ulazak u "Zadrugu 4", kao i šta misli o Kristijanu Goluboviću, čije je učešće u novoj sezoni rijalitija potvrđeno.

"To nije pitanje za mene, ja sam sa produkcijom u dobrim odnosima. Nisam shvatio "Zadrugu" kao bojno polje, mogu da sparingujem sa kim god da me pozove. Što se Kristijana tiče, neke stvari mu ne služe na ponos,video sam da se promenio, drugačije razmišlja, neće ići putem kriminala, ako ne ide tim putem - tim bolje. To što on govori da je nadmoćan, on ulazi da bude svima nama psihijator, to je ružno. Nemam ništa protiv njega, on misli da može da ima autoritret, pola "Zadruge 4" mu ulazi u g*zicu. Ako me bude poštovao i ja ću njega. Svi su sa njim na "cile-mile". Neke zadrugarke naziva k*rvama, sutra će imati odnos sa njima, biće ružno, on sve stavlja u isti koš, a svi mu se uvlače. Ako on bude poštovao mene i ja ću njega, ako budem u "Zadruzi 4". Da je Miću neko drugi prozvao, on bi osuo drvlje i kamenje. Nazvao te kelnerom iz Bosne, reci mu, a ne da se povlačiš" rekao je Vladimir u radio emisiji "Amnezija", pa nastavio o prethodnoj sezoni "Zadruge" i bivšim zadrugarima:

foto: Printscreen/Instagram

"Ne prica ni Karić o meni, neću ni ja o njemu, Ja sam kod njih u kući jeo i pio, njima svaka čast, nemam ništa lepo, ali neću ni da psujem. Imam dobro mišljenje o Mlađi, o Spejku.. Sa Zolom sam se čuo u januaru, želim mu sve najbolje. Ne mogu da trpim tapšanje po ramenu, a posle noževi u leđa. Mnogi su se pokazali da nisu lojalni, nisu prijatelji, nemam lepo mišljenje o zadrugarima. Mensur je sve rekao, jasno je ko dan, njemu želim sve najbolje. O njemu imam bolje mišljenje nego o nekim svojim prijateljima."

Vladimir je otkrio ko mu je najveće razočaranje i o koga se ogrešio.

"Janjuš me najviše razočarao, jer se pokazao da nije lojalan ni onima koje voli najviše, kako će meni. Nije mi se javio, kad sam ga zvao da mu pomognem on se nije javio. Ja sam znao gde je on i sa kim, hteo sam da mu pomognem, ali se nije javio. O Mimu Živković sam se ogrešio, zvao sam je da joj se izvinim. Ni o jednu devojku iz "kokošinjca" se nisam ogrešio. Svaka je živa i zdrava, nijedna nije završila u supi, ili s krompirom pečena kokoška" zaključio je Vladimir.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs / M.M.

Kurir