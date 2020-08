SNIMCI UPADA POLICIJE U VILU GDE SU ODMARALI NIKOLINA I VIDOJE! Ovako su iz IZBACIVALI dok su deca VRIŠTALA od straha!

Nikolina Pišek se, nakon što je sa suprugom Vidojem Ristovićem i decom izbačena iz vile u Kaštel Starom gde je letovala, oglasila za hrvatske medije, a sada su osvanuli i video snimci nastali u jeku skandala.

Nikolina se od ovog incidenta oporavlja na Braču, a ona i Vidoje, podsećamo, tvrde kako ih je slovenski preduzetnik Rok Gale, čija je supruga vlasnica pomenute vile, izbacio napolje uz tvrdnje da su "urnisali kuću".

- Kako smo čuli od našeg advokata, ovakvo zverstvo nije zabeleženo u istoriji hrvatskog turizma. Zaista, ovo je zversko-razbojnički čin. Ja bih volela da znam šta se u međuvremenu dogodilo s Rokom Galom - je li on priveden na saslušanje, jesu li pregledane, pretresene privatne prostorije koje koristi Rok Gale i njegova supruga Ana Šabić i je li što učinjeno po pitanju naše tužbe? Definitivno, nad nama je izvršen zločin - rekla je Nikolina u razgovoru za Dalmatinski portal.

- Deca su svedočila verbalnom i nasilju nad našim pravima koja su bila kontinuirano uzurpirana sve vreme dok smo boravili tamo. Bili smo konstantno snimani i pod prismotrom. To nam je čak posvedočio i sam vlasnik kuće, Rok Gale. Mislim da je to sramota i za hrvatski turizam i za pokušaj normalizacije odnosa između Srbije i Hrvatske. Doživeli smo niz pretnji i šovinističko-nacionalističkih ispada od strane vlasnika i njegove žene, što moj suprug, što ja. Ja sam Hrvatica, udata sam za Srbina, ali očigledno je to dovoljan razlog da vas neko gazi i ponižava na najgori mogući način, kao što su oni radili - izjavila je Ristović za Dalmatinski portal.

Kaže kako joj se niko dosad nije izvinio, niti ih je iko iz agencije preko koje su iznajmili vilu kontaktirao.

- Jedinu izjavu koju sam čula od Darija Šarića koji je, vidim u medijima, rekao da je to sve jako smešno. Ja ne znam šta je njemu smešno. Možda to što je troje maloletne dece s četvrtka na petak vrištalo od straha da će ih neko ubiti i što su videli pet uniformisanih lica i nasilje koje se događalo nad svima nama? Je li smešan njihov strah? Je li smešno što smo mi izbačeni na najsiroviji i najbezumniji način usred noći - pita se Nikolina.

- Ja sam to rekla i inspektoru. Policija je bila vidljivo prisna sa obezbeđenjem koje nije htelo da se legitimiše i ja još uvek ne znam iz koje su firme. Zatim, u nekoliko navrata meni su pretili da će me privesti kad sam fotografisala službenike na javnom mestu, da bi mi kasnije u stanici rekli da je to potpuno dozvoljeno. Jedan od tih službenika mi je uzeo mobilni telefon i izbrisao fotografije, koje sam ja kasnije vratila jer sam informatički pismenija.

- Došavši u vilu videla sam da je 'prekrivena' kamerama, da se snima sve vreme i unutrašnjost i bazen, da nemamo privatnosti. Na to sam se požalila agenciji, odnosno Dariju Šariću, a on je rekao da ne može ništa učiniti - kaže ona.

Na pitanje boji li se da će se te snimke negde objaviti, Ristović je odgovorila:

- Pa neka objavi. Što se mene tiče, moja je savest apsolutno čista. Ja apelujem na njega da pošalje te snimke, budući da je rekao da je njegova supruga pretučena. Ako je snimao i ako ima sve snimke i ako nas je gledao, kao što je rekao, neka to pokaže. Volela bih videti i to naše demoliranje kuće, neprimereno ponašanje, odnosno tog strašnog ježa koji je demolirao kuću, koji nije izlazio iz kaveza koji je bio lociran u podrumu.

Opisala je i kako je izgledao njen boravak u policiji.

- Ja sam osam sati davala vrlo iscrpnu izjavu. Tu nema ništa sporno. Rekla sam da sumnjam na organizovani kriminal, na razbojništvo, pljačku koja je bila smišljena, na povredu osnovnih ljudskih prava, na povredu prava nas kao klijenata, turista, da nam nisu pružene usluge-servisi, da smo izigrani na grozan način. Ta vila je jako nov objekt. Ne znam jesmo li mi bili prvi gosti, moguće da i jesmo. Ona ima neke recenzije, ali napisali su ih neki ljudi koji su za to bili angažovani od strane vlasnika i njegove supruge. Ne bih više ništa imala dodati, samo želim reći da se nadam da niko neće imati niti približno slično iskustvo i da će trauma u očima moje dece vrlo brzo izbledeti. Suprug i ja jako se trudimo da im nadoknadimo na neki način sve to što su proživeli. Nadam se za dobrobit svih građana da takvog kriminala u Hrvatskoj više neće biti - zaključila je Nikolina Ristović

