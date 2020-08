3 SATA OD 78.000 €, NAKIT SA BRILIJANTIMA 90.000 €! Ovo je nestalo Nikolini Pišek iz VILE sa HOROR letovanja u HRVATSKOJ

Voditeljka Nikolina Ristović na ljetovanju u Kaštel Starom proživljavala je pravu dramu sa suprugom, povjesničarem umjetnosti Vidojem Ristovićem (42), decom i prijateljima. Nikolina kaže da su ih izbacili iz vile.

Kao vlasnica vile navodi se Ana Šabić, supruga slovenskog državljanina Roka Gale (49). Gale je navodno napao Vidoja, jer su mu uništili kući, Nikolinina ćerka Hana pala je u nesvest zbog stresa i završila na Hitnoj, a ostali su i bez stvari u vrednosti između 275.000 i 300.000 evra.

Navela je da je reč o novcu u gotovini (65.000 do 68.000evra), muškom satu Custos (18.000 evra), satu Rolex Daytona rose gold (35.000 evra), narukvici Cartier Love s brilijantima (46.000 evra), muškom satu Pierre Kunz (zlato) 13/50 (25.000 eura), ženskom prstenu Cartier Panther (25.000 evra) te Chopard prstenu 3.75 ct (belo zlato) vrednosti 65.000 evra.

"I oni su naveli da smo počinili nekakvu štetu, što smo sve demantovali jer je to potpuno neosnovano. Ništa od toga nije istina. Ovo je bila organizovana zločinačka aktivnost s njihove strane. Prekršili su i zakonske odredbe o privatnosti jer smo konstantno bili snimani i unutra i van objekta. Sve smo to doživeli u vili koja se reklamira kao potpuna relaksacija. Bio je to pravi adrenalinski odmor", zaključila je Nikolina.

