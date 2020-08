Luna Đogani otkrila je javno da je večiti fan pevačice Britni Spirs. Sudeći po njenim najnovijim Instagram pričama - ne bira ni mesto ni vreme da njene pesme pojača "do daske" i od reči do reči zapeva, pa čak i dok se vozi s dečkom kolima. On ju je ćutke posmatrao u izvedbi, pa "zaradio" i filter na pomenutoj mreži, ali uopšte se nije bunio.

"Večiti fan Britni Spirs", poručila je Luna i samo nastavila da peva, ali i imitira poznatu pevačicu, vidno uživajući.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: ATA Images

