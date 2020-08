ŠOK ISPOVEST GOCE TRŽAN! Upiškila sam se u GAĆE od straha, drug je pokušao da me SILUJE... A onda spomenula VANTELESNU

Buran život, teški trenuci, velike promene i mnogo izazova obeležilo je život Goce Tržan! Temperamentna i jaka, kakvom je doživljavaju svi u javnosti, odlučno se borila sa svim nedaćama koje joj je život nametnuo. Kao dete muzla je koze, plastila seno, prodavala je sladoled kako bi imala svoj džeparac. Kada je počela da se bavi pevanjem, išla je na nastupe autobusom. Doživela je veliku izdaju kada je najbolji drug pokušao da je siluje, a kroz pravi pakao je prošla tokom razvoda od Ivana Marinkovića.

Nove borbe su i danas pred njom, kada je srećna i voljena. Porodičnu idilu kvari joj činjenica da sa suprugom Rašom Novakovićem već godinama ne može da dobije dete. Trenutno je u procesu vantelesne oplodnje i nada se da će konačno dobiti zajedničkog naslednika ili naslednicu:

- Raša i ja dobro podnosimo proces vantelesne oplodnje, jaki smo psihički, ali fizički mi nije lako zbog hormonske terapije na kojoj sam. Mi žene smo u stanju da pomerimo brda i planine da ostvarimo svoj cilj, a moj je da Raši rodim dete - kaže pevačica.

Ona ističe da je bubnjar njenu ćerkicu Lenu, koju je dobila u braku sa Ivanom Marinkovićem, gledao kao svoju rođenju, ali priznaje da ipak žele da imaju i zajedničko dete.

- Raša i ja već devet godina vaspitavamo i čuvamo Lenu. On je nju prihvatio kao da je njegova. Roditelji su oni koji su te odgajili, a ne oni koji su te napravili. Bez obzira na sve to, ja imam veliku potrebu da imam dete i sa čovekom kog volim. Postoje prepreke, ali mi smo tu da ih ili srušimo ili preskočimo.

Dok sa nestrpljenjem čekaju ishod vantelesne oplodnje, Raša i Goca su sigurni u jedno: da će zauvek ostati zajedno!

- Znam da neke parove slomi ovakva borba, ali mi nismo među njima. Ostaću sa Rašom čak i ako nikada ne budemo mogli da imamo decu. Neću ga ostaviti ako ni sada ne ostanem u drugom stanju - ističe pevačica.

Batine zbog krađe

Ako u ovoj borbi uspeju, vaspitavaće svoje dete kao što danas vaspitavaju Lenu. Priznaje da je u tom pogledu mnoge metode "prepisala" od svojih roditelja, koji nisu bili strogi, ali su za nju bili veliki autoriteti.

- Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po dupetu. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici. Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: "Ona ti je ukrala bombonice. Evo, pozovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Ja ću da ih platim, a ti pozovi policiju da je vodi." Upiškila sam se u gaće od straha. Moji roditelji nisu hteli da gaje lopova, lažova i nekoga ko nije pošten. Nikad mi više u životu nije palo na pamet da ukradem.

Moralne vrednosti koje su joj usadili roditelji doveli su do toga da svoja prijateljstva neguje još iz školske klupe. Sa najboljom drugaricom iz detinjstva se okumila: U prvom razredu sam upoznala devojčicu koja mi je i dan-danas najbolja drugarica. Dva puta mi je bila kuma na venčanju. Drugačije je to vreme bilo... Nismo se takmičili ko ima skuplju odeću, patike, a danas je važno ko ima koji mobilni telefon... Svi smo nosili kecelje. Bila sam vukovac i đak generacije, nisam bila problematična, ali sam kao i sada imala dugačak jezik. Češće sam se sukobljavala sa nastavnicima nego sa decom.

Svoju želju da uvek bude u centru pažnje kanalisala je na kreativne načine: pevala je u horu, išla na folklor, glumu, recitovala je...

- Sve je u mom detinjstvu ukazivalo na to da ću jednog dana biti na sceni: Kod bake sam pevala i igrala po stolovima. Bila sam pravi mali cirkusant, a to sam i dan-danas. Mnogo sam volela da odlazim kod mamine majke Cvijete. Baš sam bila vezana za nju. Imam na leđima cveće koje ima na sebi velike kapi rose jer mi se majka zove Rosa. Simbolika svih mojih tetovaža jesu žene koje me čuvaju sve ove godine.

Radila od 14. godine Bez obzira na to što je imala bezbrižno detinjstvo i što su joj roditelji pružali sve što je želela, Goca je oduvek htela da se sama bori za sebe. Prvi dinar je zaradila sa 14 godina.

- Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec dana dobila platu od 100 maraka. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela. Baka me je slala na njivu, plastile smo seno, brale kukuruz, ja sam muzla koze. Najviše sam mrzela da kupim šljive jer sam morala da idem na neka brda, pa upekne sunce, a šljive se lepe za ruke. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je je što moja baka više nije živa. Vredna i odgovorna sa 15 godina našla je i svoj drugi posao. Prodavala je sladoled u Bulevaru kralja Aleksandra:

- Tokom raspusta sam jedanaest sati dnevno prodavala sladoled na točenje. Super sam zarađivala! Dobijala sam i dobar bakšiš. Na kraju raspusta sam sebi kupila knjige, obuće, garderobu... Sledeće godine sam zarađivala tako što sam igrala folklor u hotelima u Crnoj Gori. Bili smo poput animatora danas. Volela bih tu radnu naviku da prebacim i na ćerku. Ona sledeće godine puni 14 i poslaću je kod moje prijateljice koja drži restoran u Austriji, pa tamo neka radi u šanku ili na sladoledu. Treba da vidi da nije lako zaraditi za patike od 200 evra.

Odbila "Tapovce" Pre nego što je odlučila da se bavi pevanjem, Tržanka je pokušala da se oproba kao glumica:

- Posle srednje škole pokušala sam da upišem glumu na Fakultetu dramskih umetnosti. Od 600 kandidata, bila sam izabrana među 15 najboljih, međutim, na klasu su primili samo njih šestoro. Među njima je bio i Miloš Timotijević. Posle završnog ispita išli smo kod mene da jedemo neke pohovane šnicle, pa smo se vratili na fakultet da vidimo rezultate. Malo mi je falilo da budem profesionalna glumica, ali život me je odveo na drugu stranu. Mada, mislim da je jedini gori posao od pevanja biti glumica. Posle neuspeha na FDU, Goca je odlučila da se bavi pevanjem, ali je morala da završi fakultet, pa je upisala Poljoprivredni.

Već u prvoj godini išla sam uporedo i na fakultet i na nastupe sa grupom "Tap 011".

- "Tapiri" su me zvali da budem gost na njihovom prvom albumu. Tada sam pevala bluz po klubovima, nije me zanimala njihova vrsta muzike. Odbila sam ih, ali su me oni opet pozvali da otpevam pesmu "Bunda". Otišla sam i svideo mi se taj sarkazam koji su imali jer sam i sama sarkastična i ironična osoba. Rekli su mi da će doći i mala Ivana. Objasnila sam im da je ja znam iz osnovne škole. Dok nas je slušao, Gane Pecikoza predložio je da napravimo bend. Skratili smo "Tapiri" u "Tap" i dodali "011" jer smo svi bili iz Beograda.

Drug je pokušao da me siluje Kroz život Goca je na teži način naučila da ne treba verovati svakome. Tek što je postala punoletna, njen najbolji prijatelj pokušao je da je siluje. - Bili smo veoma bliski, imala sam bezgranično poverenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikada pokušao da mi naudi, a on je hteo da me natera na seks. Neki muškarci misle da svaku ženu mogu da drpaju ako se napale. Posle toga sam shvatila da moram dobro da pazim kada biram prijatelje. Želela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam ćutala. Nisam ga prijavila jer sam se plašila i osuda okoline: "Šta je tražila sama sa njim?" Mislim da i danas žrtve ćute iz istog razloga.kur foto: Printscreen/Premijera

