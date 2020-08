NEMAM OD ČEGA DA ŽIVIM! IVANA PETERS PROLAZI GOLGOTU: Nemam ni dinar, izgubila sam sebe i ne znam šta ću da radim!

Od samog početka proglašenja pandemije korona virusa, pripadnici srpske estradne scene sve češće javno pričaju da smatraju da su upravo oni u najvećem finansijskom problemu jer su, kako kažu, jedini koji nemaju nijedan drugi zanat u rukama.

Nakon što se javno oglasila Goca Tržan i rekla da pevači i muzičari nemaju od čega da žive, a da se mnogi slade "njihovoj propasti", Ivana Peters objašnjava da je i ona u veoma teškoj sitauciji u kojoj je.

- To je jedini prihod koji imam u životu. Ništa drugo ne radim. Samo sam pevač. Hranim sebe i svoje dete i članove porodice kojima treba da pomognem. Nedostaje mi i posao kojim se bavim jer je to moja ljubav. Potpuno sam izgubila sebe i ne znam šta ću da radim ako ne budem našla neki način da zaradim novac na drugi način- priča Ivana i dodaje da su u najvećem problemu oni koji nisu velike zvezde.

- Sve ovo što nam se dešava najviše utiče na muzičare koji nisu mega zvezde, zvezde folk muzike, i nemaju karijeru dugu pedeset godina kao što su Zdravko Čolić, Lepa Brena . Ja stvarno nisam uspela da u životu steknem koliko oni. Bavila sam se nekom muzikom koja mene podizala, mislila sam da doprinosim domaćoj muzičkoj sceni sa kvalitetnom muzikom. Ne želim da se sada osećam krivom zbog toga što se ne bavim nekom lakšom muzikom ili komercijalnijom. Sve nas je sada zadesila ista stvar, s tim što neki uz mere zaštite mogu da rade...doktori, zubari, frizeri.

Ivana ističe da nisu tačni navodi tviteraša da pevači zarađuju na hiljade i hiljade evra.

-To nije tačno. Ne zarađuju svi toliko. Nisu svi velike zvezde. To mora da se shvati. Nemaju svi iste prihode. Ne vrednuju se svi muzičari isto.

Pop zvezda kaže da ona svoj posao voli i da bi mogla i besplatne koncerte da drži ali da ne može da živi bez primanja koje sada nema. Morala je otkazuje koncerte.

- Mi smo čak otkazali koncert "Negativa" na otvorenom, pomerili ga za septembar, zato što smo osećali potrebu da moramo da podižemo svest da ljudi moraju da brinu o sebi i drugima. Tada je to procenjeno visioko-rizičnim i rekla sam ja ne želim da nastupam. Ne želim da se neko pojavi bez maske i zarazi nekog. Međutim, mora da se nađe neki model rada za nas. Ja mogu da pevam za džabe što se tiče mene, meni nedostaje pevanje, ali ja jednostavno ne znam od čega ću da živim. To je lično moj problem, moja stvar. Moraju ljudi da shvate, to što smo mi na televiziji i što smo poznati, ne znači da idemo svuda preko reda i ne znači da dobijamo stvari na lepe oči, već isključivo na naš rad i trud - kaže Ivana.

U poslednje vreme, pevačice masovno putem društvenih mreža reklamiraju razne proizvode i to im je postao osnovni izvor prihoda, međutim, Ivana kaže da nju niko neće.

-Ja nemam dovoljno pratilaca na instagramu kao neki pevači, tako da ljudi jednostavno ne biraju mene i nisam im sfera interesovanja da se kod mene reklamiraju. Naravno to bih i ja radila, zašto da ne. Situacija je takva da ljudi moraju da se snalaze. Najviše bih volela da zaradim pevanjem i emocijom koju ljudi kod mene vole. Tako bi bilo idalno. A pošto ne može, moramo naći neko rešenje. Mi muzičari moramo da dobijemo podršku, da napravimo možda neku platformu za onlajn nastupe... Sve se nadam da će ovome brzo doći kraj, da ćemo se polako vratiti... Ne želim da tražim trajno rešenje za ovo. Bežim od toga - izjavila je Ivana Peters a onda nam objasnila da ona nema ušteđevinu i da nikad nije skupljala za crne dane.

